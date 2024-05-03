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田徑／力拚奧運資格 傅兆玄靜岡國際賽2公尺24摘金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傅兆玄。報系資料照
傅兆玄。報系資料照

我國男子跳高好手傅兆玄今天在第39屆靜岡國際田徑賽中，於男子跳高決賽以2公尺24摘下金牌，不僅創下個人生涯次佳成績，在最近兩次出賽都跳出2公尺20以上的佳績，狀態持續攀升。

目前在奧運積分排名第37名的傅兆玄，仍有機會擠進前32名搶下個人生涯首張奧運門票，在日前的全國大專校院田徑公開賽他就跳出平生涯最佳的2公尺25成績，並一度向全國紀錄進行挑戰失敗後，本周他則是轉戰日本靜岡國際田徑賽，力拚奧運積分。

在今天的男子跳高決賽中，傅兆玄在前三高度都2公尺15、2公尺20、2公尺24都一跳通過，也確保至少拿下前2名的成績，隨後他與日本選手衛藤昂一同挑戰2公尺27，結果兩人都以3跳失敗收場，在比較第二高度的成績後，最終由傅兆玄拿下金牌。

衛藤昂雖然也跳過2公尺24，但是直到第三跳才通過，以銀牌成績作收，至於目前剛好排在奧運積分榜壓線、第32位的日本選手瀨古優斗，則是以2公尺20成績拿下並列第3名。

而去年在此賽事拿下男子200公尺銅牌的我國「最速男」楊俊瀚，今天在200公尺預賽登場最終跑出20秒80的成績位居分組第3名，無緣晉級到傍晚的決賽。

楊俊瀚 田徑

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