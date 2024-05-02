快訊

得知妹婿竟是車手頭涉詐騙被逮 余筱萍大笑後提出這要求

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

運動員轉戰科技業！25人報名全錄取月薪35K 1條件可獲「工學士」學歷

中央社／ 台北2日電
體育署競技運動組長藍坤田（右）2日指出，「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」推展有成，第2梯次招募至7月5日為止，盼助運動員在退休或者退役後有其他出路。中央社
體育署競技運動組長藍坤田（右）2日指出，「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」推展有成，第2梯次招募至7月5日為止，盼助運動員在退休或者退役後有其他出路。中央社

為拓展運動選手多元就業管道，體育署從去年開始辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，第1梯次共計25名選手獲得科技業錄取，替運動員開啟另一扇門。

體育署從民國112年到116年委託高雄大學辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，預計辦理3梯次、每梯次2年，而第2梯次將於7月5日停止招募。

體育署競技運動組組長藍坤田接受中央社記者訪問時表示，現在很多行業都缺工，很開心科技業願意開啟第1步，未來如果有其他「合適的」行業類別也願意加入，體育署當然會規劃媒合辦理。

藍坤田強調，這個計畫主要還是想幫助運動員在退休或退役之後有其他出路，「絕大多數的頂級運動員可能比較沒有這層顧慮，但體育署也要全面照顧其他的運動員，讓他們除了體育圈之外，還能有第2專長。」

計畫第1梯次由於還在「試水溫」，因此只有25名運動員報名參加，而透過計畫參與的科技業，都必須以「先聘後訓的方式保證就業」，因此這25名運動員在經過面試後都已獲得企業錄取。

錄取的運動員從基礎技術員身分開始做起，月薪約新台幣3.5萬元（含加班費），之後在2年內完成基礎訓練及進階訓練並通過考核後，就可獲得工學士學歷，並晉升初級工程師或現場管理等職務。

至於目前正在招募的第2梯次參與企業，有包括日月光、華泰、國巨、台虹、華東等。

科技業 體育署

延伸閱讀

巴黎奧運／體育署喊話超越上屆 奪牌難度卻更勝以往

資格賽落選也沒關係 IOC將邀請巴勒斯坦運動員出戰巴黎奧運

全中運／澄清跳水選手未禁賽 體育署重申維護選手權益

涉違反利益迴避！國體大教授兼任禁藥檢測組長爆爭議 藥師公會籲政府做1事

相關新聞

運動員轉戰科技業！25人報名全錄取月薪35K 1條件可獲「工學士」學歷

為拓展運動選手多元就業管道，體育署從去年開始辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，第1梯次共計25名選...

羽球／湯優盃8強賽將登場 戴資穎帶傷出賽有變數

湯優盃男、女羽球團體賽明天將繼續8強賽事，台灣男、女團分頭出擊，「羽球天后」戴資穎受膝傷影響，目前還不確定是否出賽，要等...

角力／謝孟軒拚角力奧運門票 張惠慈帶傷有變數

台灣角力女將張惠慈、謝孟軒4月征戰巴黎奧運亞洲區資格賽止步4強，與門票擦身而過，9日起登場的世界區資格賽，成為2人自力爭...

電競／曾奪「星海爭霸2」亞運銀牌 台灣選手Nice決定退役

隨著2024「星海爭霸2」亞洲區春季賽落幕，曾勇奪亞運銀牌的台灣電競選手黃昱翔（Nice）也將退役，他笑說，這段超過10...

馬德里名人賽／挑戰3連霸夢碎！「小蠻牛」遭逆轉8強止步

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）馬德里名人賽止步16強，另名地主希望「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos ...

巴黎奧運／戴資穎領軍羽球6人獲門票 13項41席看中華隊選手名單(不斷更新)

2024年巴黎奧運即將在7月26日至8月11日展開，巴黎曾於1900和1924年辦過夏季奧運，將成為倫敦後，第2個3度舉辦夏季奧運的城市。 中華代表團目前已有10個項目取得奧運門票，許多選手仍在積極

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。