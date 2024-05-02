運動員轉戰科技業！25人報名全錄取月薪35K 1條件可獲「工學士」學歷

為拓展運動選手多元就業管道，體育署從去年開始辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，第1梯次共計25名選手獲得科技業錄取，替運動員開啟另一扇門。

體育署從民國112年到116年委託高雄大學辦理「輔導運動選手從事半導體產業人才培訓先導實施計畫」，預計辦理3梯次、每梯次2年，而第2梯次將於7月5日停止招募。

體育署競技運動組組長藍坤田接受中央社記者訪問時表示，現在很多行業都缺工，很開心科技業願意開啟第1步，未來如果有其他「合適的」行業類別也願意加入，體育署當然會規劃媒合辦理。

藍坤田強調，這個計畫主要還是想幫助運動員在退休或退役之後有其他出路，「絕大多數的頂級運動員可能比較沒有這層顧慮，但體育署也要全面照顧其他的運動員，讓他們除了體育圈之外，還能有第2專長。」

計畫第1梯次由於還在「試水溫」，因此只有25名運動員報名參加，而透過計畫參與的科技業，都必須以「先聘後訓的方式保證就業」，因此這25名運動員在經過面試後都已獲得企業錄取。

錄取的運動員從基礎技術員身分開始做起，月薪約新台幣3.5萬元（含加班費），之後在2年內完成基礎訓練及進階訓練並通過考核後，就可獲得工學士學歷，並晉升初級工程師或現場管理等職務。

至於目前正在招募的第2梯次參與企業，有包括日月光、華泰、國巨、台虹、華東等。