羽球／湯優盃8強賽將登場 戴資穎帶傷出賽有變數

湯優盃男、女羽球團體賽明天將繼續8強賽事，台灣男、女團分頭出擊，「羽球天后」戴資穎受膝傷影響，目前還不確定是否出賽，要等明天賽前看身體狀況而定。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球聯盟（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事則為優霸盃（UberCup），2場賽事在同一時間、地點舉行。。

台灣羽球女單好手、世界排名第5的戴資穎，在今年優霸盃僅在預賽首戰馬來西亞時出賽，當時直落2擊敗對手，後續對上澳洲、泰國都選擇休兵養傷。

明天台灣男、女團的8強賽，湯姆斯盃男團要對上丹麥、優霸盃的女團要對決韓國。

台灣羽球隊總教練劉佳城在接受中央社記者訪問時說，目前還是看她（戴資穎）的調整狀況和身體恢復情形，「我們不會勉強她上場，一切會和她的執行教練密切討論，或許會等到明天賽前交名單時，看她的身體狀況如何再來決定。」

若戴資穎決定要上場的話，應會對上當今世界球后、韓國名將安洗瑩。

至於台灣男團方面，目前能打雙打的球員都有點傷勢在身，「麟洋配」李洋、王齊麟除了預賽首戰合體外，後2場對捷克、日本都拆組各自搭配。

劉佳城透露，今晚開會時會再討論一次，「目前大家都有點傷勢在身，尤其李哲輝已經2場沒打了，我們會再看看是否要拆組出戰，一定會排出最佳對戰組合。」

劉佳城強調，團體賽第1點的氣勢很重要，「我相信以周天成的經驗和能力，在休息1天後一定會全力幫助球隊扛下第1點的重責大任。」