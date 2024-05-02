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全國中等學校運動會佳績 大甲高中自由車田徑17金12銀11銅

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
113年全國中等學校運動會大甲高中再創佳績，自由車和田徑項目共獲17金12銀11銅。圖／大甲高中提供
113年全國中等學校運動會大甲高中再創佳績，自由車和田徑項目共獲17金12銀11銅。圖／大甲高中提供

113年全國中等學校運動會，台中市大甲高中再創佳績，自由車田徑項目共獲17金12銀11銅，消息傳回學校，師生慶賀。

全國中等學校運動會是每年國、高中運動選手最為重要賽事，大甲高中再創佳績，自由車隊和田徑隊，在這場比賽中獲得多獎。

大甲高中自由車隊蟬聯高男組、高女組雙料冠軍，總錦標蟬聯全中運四連霸，榮獲15金6銀6銅，選手突破個人極限，更創造學校歷史上的最佳紀錄。

大甲高中田徑隊也奪下佳績，共獲2金6銀5銅，其中更有一項破大會紀錄，高女團體總錦標榮獲第一名，高男團體總錦標獲得第二名，是台中市高中隊伍中成績第一。

自由車選手張恩騰畢業於大甲國中，李靖烽、黃文欣畢業於日南國中，其他奪牌選手分別來自清水國中、清泉國中、外埔國中，田徑選手蔡瀚緯、楊玫玫畢業於沙鹿國中，學校在徐瑞德、林昆鴻及楊振坤、蕭美玉教練及體育團隊全力栽培訓練下共創雙贏。

大甲高中校長高榮利表示，他給師生的理念秉持「時間在哪裡，成就就在那裡」的信念，一步一腳印，深耕體育教育，長期推展體育運動。

113年全國中等學校運動會大甲高中再創佳績，自由車和田徑項目共獲17金12銀11銅。圖／大甲高中提供
113年全國中等學校運動會大甲高中再創佳績，自由車和田徑項目共獲17金12銀11銅。圖／大甲高中提供

全中運 田徑 自由車

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