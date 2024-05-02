馬德里名人賽／挑戰3連霸夢碎！「小蠻牛」遭逆轉8強止步

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）馬德里名人賽止步16強，另名地主希望「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天也遭擊落，尋求3連霸的20歲名將以6：4、3：6、2：6遭俄羅斯名將羅布雷夫（Andrey Rublev）逆轉，8強出局，成為賽史第1位連拿3冠的目標夢碎。

名列第7種子的羅布雷夫說：「我想發球今天幫助我很多，關鍵還有我整場都非常冷靜，我沒說一個字，就算落後也是，這就是關鍵所在，而且比賽尾聲我的發球表現更好，比賽一開始我發球還沒那麼好，但一點點進步，第1盤後就漸入佳境。」

阿爾卡拉斯從2022年起，馬德里名人賽戰無不勝，今天落敗是2021年5月後首度在西班牙首都吞敗。

不只世界第3的「小蠻牛」出局，列頭號種子的義大利新星辛納（Jannik Sinner）8強賽因髖部傷勢退賽，讓加拿大對手阿里辛（Felix Auger-Aliassime）兵不血刃晉級4強。

辛納第4輪擊敗俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov），但受身體狀況影響做出退賽決定，他透過社群表示髖部傷勢已經困擾自己整周，且痛感愈來愈強烈，「接受醫生建議，我們決定最好別再出賽讓狀況變嚴重。」

今年澳網登頂的辛納原本計畫羅馬名人賽參賽，為月底登場的法網最後暖身，羅馬名人賽是否如期參賽添變數。