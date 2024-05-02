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高球／中信女子公開賽 9日起拚戰

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」張雅淳將於2024中國信託女子公開賽全力拚戰。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」張雅淳將於2024中國信託女子公開賽全力拚戰。圖／中國信託銀行提供

日本次巡賽與台灣TLPGA共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，將從9日起一連3天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，地主女將丁子云、安禾佑和征戰美國次巡賽的侯羽桑侯羽薔姊妹等好手，力求把冠軍留在寶島。

2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽總獎金達3千萬日圓（約合台幣630萬），吸引台灣、日本、泰國、中國大陸、韓國以及德國共108位女將參戰，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」女將精銳盡出，包括丁子云、石昱婷、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍，將和泰國名將「小鋼砲」帕查拉朱達等各國好手一較高下。

侯羽桑、侯羽薔將和大陸好手石昱婷、石昱莉正面對決，兩組姊妹檔同場競技成為一大焦點，去年在緯創女子公開賽封后的侯羽薔表示，期許自己穩定發揮，全力將后冠留在台灣。

這項大賽是台灣首度在高球賽現場運用「4D全視角」技術轉播，後兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播

3天賽事開放球迷免費入場，11日決賽輪當天將抽出市價10萬元的電動機車、液晶電視及住宿券等多項好禮，賽事期間也在桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，歡迎民眾踴躍進場為選手加油。

侯羽桑 侯羽薔 安禾佑 石昱婷 網路直播

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