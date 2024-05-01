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籃球／前往日本取經 鄭志龍更確定台灣適合發展3X3

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鄭志龍（右2）帶領老戰友周俊三、旺寶整合行銷董事長吳同喬、立法委員莊瑞雄等人赴日觀摩3X3世界巡迴賽。圖／鄭志龍提供
鄭志龍（右2）帶領老戰友周俊三、旺寶整合行銷董事長吳同喬、立法委員莊瑞雄等人赴日觀摩3X3世界巡迴賽。圖／鄭志龍提供

國際籃球總會（FIBA）3X3世界巡迴賽開幕戰在日本宇都宮市舉行，全心投入台灣籃球3X3發展的「籃球博士」鄭志龍，帶領老戰友周俊三、旺寶整合行銷董事長吳同喬，以及長期關注台灣籃球發展的立法委員莊瑞雄，一同前去觀摩世界級賽事，看到國際籃球3X3的旺盛發展，鄭志龍目標明確，更堅定往2028奧運前進。

「過往都是透過影片與信件來回去了解賽事進行，這次就是親身去看、去體驗。」本次賽事，去年世巡賽前10名去了6隊，包括世界排名第一的球隊與球員，鄭志龍感到非常震撼，他說：「場上所有球員都一直在跑動，對抗強度很高，攻守轉換更加快速，讓比賽的變數更多，賽事就更加精采。」

鄭志龍強調，相較於5X5全場攻守轉換，3X3的攻守轉換更為快速，場上的球員與球都不斷地流動，一次進攻大概都是兩至三個傳球就打掉，對球員的體能與默契有極高的要求。

正是籃球3X3這樣的特性，鄭志龍認為很適合台灣發展，對接下來組織職業隊的選材也有想法，主要將以身高195公分上下的球員為主，也會搭配身高大約200公分的外籍球員，他說：「訓練要更有系統，才能跟上世界腳步。」

除了見識當今世界籃球3X3發展的腳步，一行人還在宇都宮當地結識各國推廣籃球3X3的重要人士，包括日本、澳洲、美國與中國大陸，對於台灣後續發展將有極大幫助。

此外，宇都宮市全力舉辦籃球3X3，特地將在地已有1600多年歷史的「宇都宮二荒山神社」廟埕，以大鳥居為背景，臨時搭建一個特殊的3X3球場，將宇都宮的歷史位置與新文化融為一體，巧思也讓莊瑞雄印象深刻，賽事結合城市發展絕對是未來的發展方向。

帶著滿滿的收穫回到台灣，鄭志龍隨即要投入本周末在台北新生高架橋下與高雄青少年籃球場的素人球員海選活動，看到世界的發展，他說：「參加比賽的每一個球員，不要有打籃球3X3是兼差的心態，當今世界發展早已是兩個不同的方向，球員要做好準備迎向挑戰。」

周俊三 籃球 鄭志龍

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