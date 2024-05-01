高球／日次巡海外共證賽事 「2024中國信託女子公開賽」開打

日次巡與台巡共同認證之年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」下周四（5月9日）起一連三天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，總獎金達日幣3,000萬元（約新臺幣630萬元），集結108位女子高球好手角逐后冠。本屆賽事是臺灣首度於高球賽事現場運用「4D全視角」技術轉播，讓觀眾欣賞選手精采表現；三天賽事開放免費入場，有機會抽YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視等多項好禮。

「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」集結來自臺灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位女將齊聚，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）包括丁子云、石昱婷、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍，以及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔，將與泰國「小鋼砲」帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）等好手一較高下。2023年於「2023緯創女子公開賽」封后的侯羽薔表示，期許自己穩定發揮，全力將后冠留在臺灣，侯羽薔也將攜手姊姊侯羽桑正面迎戰甜心姊妹檔石昱婷、石昱莉，比賽精采可期。

5月11日決賽當天將抽出價值新臺幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視及住宿券等多項好禮，賽事期間於桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況，歡迎民眾踴躍進場為選手加油。此外，5月10日、11日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2臺轉播、「中國信託女子公開賽」粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞臺、日共證的女子高球盛事。

本賽事亦獲逾20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，可獲得「臺北─西雅圖商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越；另有台灣數位光訊科技、台灣三井不動產、台灣山葉機車公司、台灣運彩、台灣大和開發實業、日商大和房屋工業、近鐵集團、利晉工程、佳世達科技、建大工業股份有限公司、威剛科技、信驊科技、鑽石王子大飯店、圓山大飯店、JCB國際組織、Lexus、Mastercard萬事達卡、Optimum Nutrition、PORTER INTERNATIONAL、VESSEL Taiwan中呈實業（依筆畫排列），攜手推動臺灣高爾夫運動發展。