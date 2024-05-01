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高球／108位好手競逐 中國信託女子公開賽下周燃戰火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云將於「2024中國信託女子公開賽」與108位好手角逐后冠。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）丁子云將於「2024中國信託女子公開賽」與108位好手角逐后冠。圖／中國信託銀行提供

日本次巡賽與台灣TLPGA共同認證的年度大型女子高爾夫賽事「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，下周四起一連3天在桃園市龜山區東方高爾夫俱樂部開打，總獎金達日幣3千萬（約630萬新台幣）的大賽共有108位好手競逐，地主女將包括丁子云、安禾佑及征戰美國次巡的侯羽桑侯羽薔姊妹等，都將力求把冠軍留在寶島。

這場大賽有來自台灣、日本、泰國、中國大陸、韓國及德國共108位女將齊聚，中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）包括丁子云、石昱婷、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍，以及征戰美國次巡的侯羽桑、侯羽薔，將與泰國「小鋼砲」帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN）等好手一較高下。

去年緯創女子公開賽封后的侯羽薔表示，期許自己穩定發揮，全力將后冠留在台灣；侯羽薔也將攜手姊姊侯羽桑正面迎戰甜心姊妹檔石昱婷、石昱莉，比賽精采可期。

本屆賽事是台灣首度在高球賽事現場運用「4D全視角」技術轉播，讓觀眾欣賞選手精采表現；三天賽事開放免費入場，5月11日決賽當天將抽出價值新台幣10萬元的YAMAHA電動機車、BenQ 65吋液晶電視及住宿券等多項好禮。

賽事期間，主辦單位將在桃園捷運A7體育大學站1號出口安排接駁專車往返，現場賽事成績採用電子螢幕呈現，觀賽民眾可直接掃描球場內的QR code看板了解即時賽況，歡迎民眾踴躍進場為選手加油。

5月10日、11日兩天賽事同步於中華電信MOD博斯高球2台轉播、「中國信託女子公開賽」粉絲專頁和「CTBC BROTHERS中信兄弟官方頻道」YouTube網路直播，讓球迷零時差觀賞臺、日共證的女子高球盛事。

這場大賽獲得超過20家企業夥伴共襄盛舉，包含中華航空提供「一桿進洞獎」，提供「台北─西雅圖商務艙來回機票」一張，鼓勵選手追求卓越。

「2024中國信託女子公開賽」下週四開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑將全力把后冠留在台灣。圖／中國信託銀行提供
「2024中國信託女子公開賽」下週四開打，中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）安禾佑將全力把后冠留在台灣。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）張雅淳將於「2024中國信託女子公開賽」全力拚戰。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）張雅淳將於「2024中國信託女子公開賽」全力拚戰。圖／中國信託銀行提供

侯羽桑 侯羽薔 高爾夫

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