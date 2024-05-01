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台灣首位奧運輕艇競速好手 賴冠傑：母親在天上為我加油

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天接受縣長林姿妙表揚。記者戴永華／攝影
台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天接受縣長林姿妙表揚。記者戴永華／攝影

台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天接受宜蘭縣府表揚，縣長林姿妙一路看著他成長，從亞運冠軍「艇」進奧運拿到參賽門票，今天是第4次表揚他，林大讚賴冠傑努力不懈，為台灣、為宜蘭爭光，期盼能在奧運賽事後兩人第5次在縣府表揚會面。

宜蘭輕艇好手賴冠傑去年10月拿到亞運金牌後，上個月代表國家參加「2024亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽」輕艇競速，不僅奪得男子C艇1000公尺銀牌，更成為台灣輕艇史上進軍奧運競速比賽第一人，預計7月底前往巴黎參加奧運比賽。

賴冠傑是宜蘭礁溪鄉人，國中時因優異的身材條件被相中，成為田徑鉛球隊員，後來輕艇教練廖學甫建議他轉戰輕艇，漸入佳境，從高中轉進大學時，成績大爆發。

台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天到宜蘭縣府接受縣長林姿妙表揚。記者戴永華／攝影
台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天到宜蘭縣府接受縣長林姿妙表揚。記者戴永華／攝影

2019年5月底，前往德國杜伊斯堡，參加ICF國際輕艇總會舉辦的世界盃系列賽第2站，拿下單人200公尺加拿大式艇第9名，成為台灣輕艇史上首位進入到ICF國際輕艇總會最終決賽的選手。

他回國後，縣長林姿妙在縣務會務表揚他，接著他又拿下亞運輕艇競速C1-1000公尺的台灣首面金牌，最近取得奧運參賽門票，林姿妙前後表揚過賴冠傑4次，看著他從生澀靦腆，變成身高180公分的陽光大男孩。

林姿妙大讚賴冠傑能進軍奧運，讓世界看見台灣、看見宜蘭，實在不簡單，期許他再接再厲，持續在奧運殿堂奪得佳績，同時也感謝教練及相關團隊長期對體育活動的推動。

賴冠傑感謝教練廖學甫啟蒙，游志偉教練、林裕堯教練指導，輕艇委員會主委黃定和、林佳聖總幹事大力支持，也特別感謝家人一直以來的鼓勵陪伴，讓他更有信心去應對每次的練習與比賽。

台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天到宜蘭縣府接受縣長林姿妙表揚。記者戴永華／攝影
台灣首位在輕艇競速項目取得奧運參賽資格的輕艇好手賴冠傑，今天到宜蘭縣府接受縣長林姿妙表揚。記者戴永華／攝影

賴冠傑與母親的感情很好，母親一路鼓勵他朝目標邁進，可惜母親在7年前往生。他說，媽媽支持鼓勵他朝輕艇運動努力，與媽媽定成為最好選手，他一直往這路上努力，這次能進軍奧運，相信媽媽會很開心、覺得驕傲，他也要感謝女友全家人支持。

林姿妙與賴冠傑相談甚歡，賴為了迎戰奧運，近日將前往捷克等國移地訓練，林姿妙鼓勵他好好練習、照顧身體，「縣長媽媽」與他約定，期待奧運之後兩人在縣政府的第五次表揚見面。

2024巴黎奧運

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