聽新聞
test
0:00 / 0:00
湯優盃／戴資穎養傷缺陣 中華隊不敵泰國分組第2晉8強
湯優盃羽球團體對抗賽今年在中國成都點燃戰火，分組提前打下2連勝晉級8強的中華女團，今天分組最終戰在「一姊」戴資穎缺陣下，前3點都沒搶下勝利，讓泰國隊確定以分組第1晉級淘汰賽。
兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）及女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華男、女團都位於B組，前兩戰都取得勝利、提前確保8強門票。
帶著左膝傷勢參賽的戴資穎，首場對馬來西亞隊逆轉勝後承認身體狀況受傷勢影響，今天第一點缺陣，改由世界排名27的「中租學霸」許玟琪挑戰世界排名12的名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon），許玟琪緊咬比數仍沒能突破對戰劣勢，以18：21、18：21吞下交手5連敗。
第2點女雙，中華隊「拆組」，由許雅晴和楊景惇搭檔，國際賽首度合作的兩人面對世界排名第10的宗拉潘（Jongkolphan Kititharakul）／拉溫達（Rawinda Prajongjai）以10：21、12：21敗陣，第3點女單宋碩芸碰世界排名16的蘇妮妲（Supanida Katethong）再以9：21、13：21敗陣，讓泰國3點打完就鎖定分組龍頭。
先上陣的女將不敵泰國，以分組第2晉級，中華男團預計下午5點和日本隊爭龍頭身分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言