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湯優盃／戴資穎養傷缺陣 中華隊不敵泰國分組第2晉8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊好手許玟琪。 新華社
中華隊好手許玟琪。 新華社

湯優盃羽球團體對抗賽今年在中國成都點燃戰火，分組提前打下2連勝晉級8強的中華女團，今天分組最終戰在「一姊」戴資穎缺陣下，前3點都沒搶下勝利，讓泰國隊確定以分組第1晉級淘汰賽。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）及女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華男、女團都位於B組，前兩戰都取得勝利、提前確保8強門票。

帶著左膝傷勢參賽的戴資穎，首場對馬來西亞隊逆轉勝後承認身體狀況受傷勢影響，今天第一點缺陣，改由世界排名27的「中租學霸」許玟琪挑戰世界排名12的名將伊瑟儂（Ratchanok Intanon），許玟琪緊咬比數仍沒能突破對戰劣勢，以18：21、18：21吞下交手5連敗。

第2點女雙，中華隊「拆組」，由許雅晴和楊景惇搭檔，國際賽首度合作的兩人面對世界排名第10的宗拉潘（Jongkolphan Kititharakul）／拉溫達（Rawinda Prajongjai）以10：21、12：21敗陣，第3點女單宋碩芸碰世界排名16的蘇妮妲（Supanida Katethong）再以9：21、13：21敗陣，讓泰國3點打完就鎖定分組龍頭。

先上陣的女將不敵泰國，以分組第2晉級，中華男團預計下午5點和日本隊爭龍頭身分。

戴資穎 羽球 許玟琪

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