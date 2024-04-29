台東國際鐵人三項競賽 13名參賽學生志工吃完便當上吐下瀉

高雄市海港城爆發食物中毒案，台東國際鐵人三項競賽今天也傳出13名學生志工吃完便當後上吐下瀉，所幸都屬輕症，無人住院治療。縣府衛生局人員今上午前往製作便當的燒臘店稽查，將釐清發生食安問題的原因。

4月27、28兩天，Challenge Taiwan國際鐵人三項賽在台東舉辦，逾8000名國內外選手參賽，動用志工多達400人，27日晚間，主辦單位向燒臘店訂購便當給工作人員食用，後來開始有人身體不適。

當天晚間8點多，陸續有年輕學生前往台東基督教醫院就醫，總數達13人。院方證實，就醫者大多出現肚子痛、噁心、腹瀉等症狀，全是輕症，就醫後返家休息。