高球／決賽輪爆桿 潘政琮、俞俊安蘇黎世菁英賽28名收尾

同時征戰美巡賽的我國高球名將潘政琮和俞俊安，首度組隊參加紐奧良蘇黎世菁英賽（Zurich Classic of New Orleans），三輪打完並列第5，且和領先的美國組合布萊爾（Zac Blair）／費許本（Patrick Fishburn）僅有3桿差距，保有爭冠機會，可惜今天最終輪吞下7柏忌，單輪75（+3）桿是單日最高，最終以271（-17）桿的並列28名結束比賽。

蘇黎世菁英賽總獎金890萬美金，屬於美巡賽團隊戰，成績也納入聯邦快遞盃積分計算，決賽第四輪和第二輪相同，採4人兩球賽，由2人輪流擊球，相差7歲的寶島組合第1洞就吞下柏忌，第2洞馬上抓鳥止血，但第3洞再出現柏忌。

紐奧良蘇黎世菁英賽，我國高球名將潘政琮和俞俊安（圖）組合三輪打完並列第5，保有爭冠機會，可惜最終輪吞下7柏忌，最終以並列28名結束比賽。 路透

前9洞寶島組合就吞下4柏忌，轉場後又在第10洞、15洞和17洞失血，所幸收尾的第18洞再有博蒂進帳，單輪以4鳥、7柏忌收尾，排名下滑23位，以28名作收。

雖沒能完美結束首次合作，潘政琮仍感性在社群分享和俞俊安聯手心得，「非常榮幸這一週可以跟Kevin一起組隊打這場比賽，我們上一次一隊已經是十年前的亞運了，等了很久今年終於等到他，希望接下來的賽季我們都可以更好更進步，謝謝Kevin。」

兩人是2014年仁川亞運高球男團金牌戰友，今年是第一次搭檔參加蘇黎世菁英賽，三輪打完展現競爭力，但決賽輪退出爭冠行列，最終冠軍由北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）和勞瑞（Shane Lowry）在延長加洞賽力退美國對手雷米（Chad Ramey）／特萊納（Martin Trainer），麥克羅伊迎接生涯第25座PGA金盃，勞瑞也進帳第3冠。