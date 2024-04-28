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湯優盃／戴資穎領銜 中華隊首戰力退馬來西亞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎優霸盃領銜出賽，直落2為中華隊開出紅盤。圖／Badminton Photo提供
戴資穎優霸盃領銜出賽，直落2為中華隊開出紅盤。圖／Badminton Photo提供

湯優盃羽球團體對抗賽今年落腳中國成都，中華羽球隊今天由女將先上陣，首戰面對馬來西亞意外陷入苦戰，打頭陣的「一姊」戴資穎兩局都是落後下逆轉，第2點女雙許雅晴／林琬清更意外敗陣，第3點許玟琪也是先輸首局再連趕2局，靠第4點女雙胡綾芳／鄧淳薰直落2取勝才鎖定勝利，最終以點數4：1開出紅盤。

兩年一度的湯優盃是由男子團體賽湯姆斯盃（Thomas Cup）及女子團體賽優霸盃（Uber Cup）兩項賽事組合而成，中華隊優霸盃最佳成績是2006年的4強，今年在小戴領軍下挑戰突破隊史紀錄，但首戰就遭遇馬來西亞不少抵抗。

5點3勝的賽制中，首點女單世界第5的小戴面對排名32的吳堇溦，兩局都在後段陷入落後，首局從15：18下逆轉，第二局更從18：20下連趕4分，略微驚險以21：19、22：20旗開得勝。

第2點女雙，中華隊世界排名24的許雅晴／林琬清出戰世界排名279的吳佩琪／張湄鑫意外陷入苦戰，以19：21、17：21吞敗。

第3點女單，世界排名27的「中租學霸」許玟琪面對世界排名68的蕾莎娜（Karupathevan Letshanaa），首局以13：21失守，所幸後兩局以21：17、21：16逆轉，也為中華隊取得「聽牌」優勢。

第4點女雙，臨時組軍的胡綾芳／鄧淳薰只花32分鐘就以21：17、21：11拍下何若旖／陳心瑀，為中華隊鎖定勝利；壓軸第5點女單的宋碩芸也以21：17、22：20力退排名81的黃玲青，讓中華隊以點數4：1收下首勝。

優霸盃共16隊與會，中華隊和馬來西亞、澳洲和泰國位於B組，明天早上9點半將出戰澳洲、5月1日早上9點半泰國，目標以分組龍頭晉級8強。

我國「一姊」戴資穎（左）優霸盃首戰直落2擊敗馬來西亞對手吳堇溦。圖／Badminton Photo提供
我國「一姊」戴資穎（左）優霸盃首戰直落2擊敗馬來西亞對手吳堇溦。圖／Badminton Photo提供

中華隊 羽球 許玟琪

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