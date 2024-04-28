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高球／LPGA洛杉磯錦標賽 徐薇淩落後3桿力拚冠軍

中央社／ 台北28日電
徐薇淩。 法新社
徐薇淩。 法新社

台灣女子職業高爾夫女將徐薇淩今天在LPGA洛杉磯錦標賽第3回合，抓5博蒂、吞1柏忌繳出68桿，並以3天低於標準4桿的209桿並列第7名，僅落後領先者3桿差距。

現年29歲的徐薇淩從2015年取得美國女子職業高爾夫協會（LPGA）的會員資格，今年已參加5場比賽，但有2場遭淘汰，其餘3場比賽最佳排名也僅排在並列第35名。

幸好徐薇淩在這場洛杉磯錦標賽表現回神，前2回合分別繳出72、69桿，順利晉級後今天在第3回合下場就在第2、5、7洞順利抓下博蒂，前9洞繳出32桿的好成績，轉場後則再進帳2博蒂、吞1柏忌。

徐薇淩簡短表示，「今天就是努力地做好每一桿的細節，剩下的就不去想這麼多。」而台灣女將除了徐薇淩外，錢珮芸、侯羽桑都遭淘汰。

另外，在LPGA次級巡迴賽打拚的台灣小將洪玉霖，今天在IOA錦標賽第2回合再度繳出全場最低的64桿，讓她2回合以低於標準16桿的128桿，將帶有8桿優勢單獨位居領先進入明天的最終回合，很有機會拿下生涯在美國的首場職業賽冠軍。

年僅22歲的洪玉霖從小在紐西蘭長大，過去幾年才回到台灣打比賽，並且已在台灣女子職業高爾夫巡迴賽拿過6場冠軍，去年底才考上LPGA次級巡迴賽的資格。

洪玉霖賽後接受主辦單位訪問時說：「我當然對成績很滿意，但我知道自己的長桿還有一些問題要修正，說實話，比賽中我也沒有在看計分板，只想要表現出自己最佳的水準。」

徐薇淩。 法新社
徐薇淩。 法新社

LPGA 徐薇淩 高爾夫

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