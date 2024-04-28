快訊

雙北刺客列傳／賴清德新北故鄉攻防戰 藍營若派李四川 綠傳鄭文燦備戰

白宮記協晚宴遇反戰示威！與會者挨轟「不要臉」拜登改走後門躲抗議

影／員林有應媽祠3年3次車禍影音曝光 貨車司機衝撞1死2傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湯優盃／見證戴資穎羽球生涯最後巡禮 中國粉絲擠爆簽名會

中央社／ 台北28日電
戴資穎。圖／Badminton Photo提供
戴資穎。圖／Badminton Photo提供

在中國成都舉行的湯優盃男、女羽球團體賽，台灣女團今天在優霸盃首戰對上馬來西亞，戴資穎擔任首點女單，僅用33分鐘就以21比19、22比20擊敗對手吳堇溦，搶下開門紅。

湯優盃男、女羽球團體賽是世界羽球總會（BWF）所主辦的最大團體賽事，男子賽事名稱為湯姆斯盃（Thomas Cup），女子賽事名稱為優霸盃（UberCup），2場賽事從1986年開始合併在同日期、同地點舉辦。

台灣女團在優霸盃分組首戰對上馬來西亞，首點女單推出戴資穎迎戰吳堇溦，雙方過去交手3次全都由戴資穎獲勝。

今天再戰，戴資穎首局前段雖一度以2比6落後，但隨即追平比數雙方形成拉鋸戰，但都沒有一方能連續得分。比賽後段戴資穎又以15比18落後，但隨後她以一波6比1的攻勢強勢逆轉收尾，順利拿下首局。

第2局戰況如出一轍，前段雙方拉鋸互有領先，比賽後段戴資穎先以13比17落後，追近比分後又以18比20遭對手逼出2個局末點。

幸好戴資穎發揮她出色的交戰經驗，不但化解對手的局末點，更連拿4分直接收下比賽勝利，替台灣女團拿下第1點的勝利。

已經宣布今年是生涯最後一年的戴資穎，這次到中國參賽也引爆球迷朝聖，賽前贊助商舉辦的簽名會，排隊人潮花了超過30分鐘才消化完畢。

戴資穎 羽球

延伸閱讀

湯優盃／戴資穎打頭陣沒問題！中華女將首戰馬來西亞開紅盤

跆拳道／羅嘉翎奧運盼成績更上層樓 最想看戴資穎、麟洋配

羽球／積分暴跌！戴資穎世界排名落居第5 周天成、林俊易都上升

羽球亞錦賽／輸大崛彩恐跌世界第5 戴資穎：允許我難過一下

相關新聞

湯優盃／戴資穎打頭陣沒問題！中華女將首戰馬來西亞開紅盤

湯優盃羽球團體對抗賽今年在中國成都點燃戰火，中華羽球隊今天由女將先上陣，面對馬來西亞的首場賽事由「一姊」戴資穎打頭陣，小...

高球／潘政琮、俞俊安排名狂升 蘇黎世菁英賽有望拚冠

征戰美巡賽的我國高球名將潘政琮和俞俊安，首度組隊參加紐奧良蘇黎世菁英賽（Zurich Classic of New Or...

高球／首度聯手有望拚冠 潘政琮、俞俊安：盡力表現

征戰美巡賽的我國高球名將潘政琮和俞俊安，首度組隊參加紐奧良蘇黎世菁英賽（Zurich Classic of New Or...

湯優盃／戴資穎領銜 中華隊首戰力退馬來西亞

湯優盃羽球團體對抗賽今年落腳中國成都，中華羽球隊今天由女將先上陣，首戰面對馬來西亞意外陷入苦戰，打頭陣的「一姊」戴資穎兩...

湯優盃／見證戴資穎羽球生涯最後巡禮 中國粉絲擠爆簽名會

在中國成都舉行的湯優盃男、女羽球團體賽，台灣女團今天在優霸盃首戰對上馬來西亞，戴資穎擔任首點女單，僅用33分鐘就以21比...

馬德里女網／重返福地 球后謝淑薇逆轉勝開紅盤

去年從馬德里女網賽回歸，我國女網「一姊」謝淑薇不到一年從沒有排名，到上月重登「世界球后」，本周回到復出「福地」的謝淑薇和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。