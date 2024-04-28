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U20田徑賽／6人參賽斬獲1金2銀 中華隊獎牌榜名列第9

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華田徑隊在杜拜舉行的亞洲U20田徑錦標賽獲得1金2銀佳績。圖／中華田協提供
中華田徑隊在杜拜舉行的亞洲U20田徑錦標賽獲得1金2銀佳績。圖／中華田協提供

亞洲U20田徑錦標賽4月24日至27日在杜拜舉行，中華隊最後一天賽程由跨欄女將易柏安和男子3000公尺徐立紘登場，兩人都以第4名和頒獎台擦身而過，奮戰精神仍獲得中華田徑協會秘書長王景成肯定；中華隊僅6人參賽但斬獲1金2銀佳績，獎牌榜名列第9名，寫下亮眼成績。

今年U20田徑錦標賽和台北全中運撞期，中華隊只有女子標槍朱品薰和戴佑芩、女子欄架易柏安、男子1500公尺林祐安及周鑫辰與男子3000公尺徐立紘參賽，由教練月健龍領軍，物理治療師陳品瀚隨隊。

前3日賽程中，中華隊先在女子標槍「金包銀」，朱品薰以52公尺26榮獲金牌，戴佑岑以52公尺01摘銀，易柏安接續在主項400公尺跨欄奪下銀牌，最終日賽程在100公尺跨欄預賽再跑出13秒34的分組第一成績。

易柏安100公尺跨欄決賽跑出13秒95，名列第4名，沒能再度踏上頒獎台；同樣賽程壓軸日上場的徐立紘，跑出個人最佳的8分35秒40，突破個人成績超過9秒，可惜也以第4名作收，錯過奪牌機會。

總計中華隊6位小將共獲得1金2銀，獎牌榜名列第9名，中華田協感謝代表隊選手為國爭光，以及辛苦的教頭月健龍與物理治療師陳品瀚。

中華隊 全中運 田徑

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