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定向越野／NGBC 2024挑戰賽 國防大學包辦公開男女冠軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國防大學定向越野隊包辦公開男、女子組冠軍。圖／羅國倫提供
國防大學定向越野隊包辦公開男、女子組冠軍。圖／羅國倫提供

NGBC 2024 定向越野挑戰賽今天在台北市濱江國小登場，共有逾150人參與，在激烈又不失趣味的比賽氛圍中落幕，最大團30人參賽的國防大學戰力驚人，不只由徐肇良、前亞青國手梁宇琪分別摘下公開男、女子組冠軍之外，連領軍的體育系主任羅國倫都以身作則拿下男子50歲組冠軍。

「NGBC 2024 定向越野挑戰賽」是由中華民國定向越野協會、財團法人台北市基督教南港浸信會第三度合作主辦的賽事，由棒球知名球評梁功斌主辦並且還與夫人陳翠如一同參賽，梁功斌表示，「由於教會過去給人的感覺比較內聚，因為我個人喜歡運動，舉辦這項比賽，除了鼓勵教會的教友之外，今年更廣邀各界好手參與。」

這項賽事共分了多達21組，除公開組和分齡組之外，還增加了2人同組年齡合計120歲以上的「長青組」和親子小學組與「親子幼兒組」，鼓勵家長帶著小朋友一起參與，而且比賽沿途還放了可以兌換獎品的彩蛋，讓大小朋友在比賽之餘，還可以沿路感受到驚喜，比賽區域在美堤河濱公園，雖然路線平坦，但前幾天大雨後有不少泥濘的陷阱。

今年賽事共有超過150人報名參賽，最大團是已經成軍5年的國防大學定向越野隊，這次全隊含隊職員共30人參賽，果然創造出色的戰績。公開男子組由國防大學政治系大四生徐肇良以16分整封王，更驚人的是公開男子組前五竟然都被國防大學選手包辦，但徐肇良並不滿意說：「成績算平平，但應該還可以更好。」

公開女子組則由國防大學的前亞青國手梁宇琪以18分51封后，以1分10秒差距打敗她的高中學妹、北醫學生林芸任。梁宇琪從國小5、6年級就開始接觸定向越野，至今已經有9年的賽事經驗，雖然今年全大運將二度挑戰乙組的女子七項賽事，但她個人對定向越野有更深厚的感情，她說：「今年的比賽有些陷阱，因為前幾天下雨，沿路看起來平平，但常會有一踩下去是個坑的陷阱，幸好賽前就有先做好心理準備，沒受到太大的影響。」

帶領國防大學定向越野隊參賽的體育系主任羅國倫也以21分12秒拿下男子50歲組冠軍，他說：「國防大學定向越野隊成軍約有5年時間，大部份的選手都是原本是田徑選手，本身就有長跑的底子，所以轉來練定向越野的難度並不高，最主要是讓他們學會定位和看地圖。」

除了公開男、女子組之外，分齡組還有不少有趣的焦點組合，參加的年齡群更是從6歲涵蓋到82歲，來自宜蘭的8和6歲曾唯聖、曾唯寧兄弟檔，兩人合力以35分15秒完賽奪下親子幼兒組冠軍，父親曾奕喬也參加分齡組，曾爸說：「兩人已經比了好幾年，過去都是我帶他們參加，慢慢要讓兄弟兩人去合作，這是兄弟檔第二度合作。」

曾唯聖、曾唯寧兄弟檔，兩人合力奪下親子幼兒組冠軍。圖／大會提供
曾唯聖、曾唯寧兄弟檔，兩人合力奪下親子幼兒組冠軍。圖／大會提供

全大運 挑戰賽 田徑

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