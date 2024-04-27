奧運聖火正式移交巴黎組委會 搭船5月初抵達馬賽

希臘今天在近130年前重現奧運的雅典大理石體育場舉辦的儀式中，將2024年巴黎奧運聖火移交巴黎主辦單位，接著奧運聖火將搭乘19世紀的三桅帆船前往法國，預定5月8日抵達馬賽。

法新社報導，希臘奧林匹克委員會（HellenicOlympic Committee）主席卡普拉洛斯（SpyrosCapralos）在1896年舉辦首屆現代奧運的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）將火炬傳給巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）。

艾斯堂格在演說中表示，巴黎的目標是舉辦「精采絕倫但也更負責任的奧運，將為建立更具包容性的社會做出貢獻」。

艾斯堂格說，主辦單位希望確保「這場全球最盛大的活動能發揮加速作用，因應我們時代的關鍵問題」。艾斯堂格是2004年雅典奧運的法國代表團成員，他在輕艇激流標竿項目奪下金牌。

兩名法國金牌選手帕帕達吉斯（GabriellaPapadakis）和赫斯（Beatrice Hess）在最後一棒將火炬帶進帕那辛納克體育場。帕帕達吉斯曾在2022年北京冬奧冰舞奪金，前游泳好手赫斯則是史上最成功的帕運選手之一。

享譽全球的89歲希臘國寶級歌后娜娜．穆斯庫利（Nana Mouskouri）在儀式上演唱法國與希臘的國歌。

奧運聖火擺在法國駐雅典大使館一晚後，明天將搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）展開前往法國的旅程。貝倫號將於28日駛過科林斯運河（Corinth Canal），這是19世紀由法國銀行與工程師共同建造的工程。

貝倫號將於5月8日抵達法國馬賽（Marseille），這是一座在西元前約600年由古希臘殖民者建造的城市。法國官員說，屆時將有1000多艘船隻伴隨貝倫號駛入港口。

法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou）將是在馬賽的首位火炬手。他的姊姊洛爾．馬納杜（LaureManaudou）是在希臘奧林匹亞（Olympia）傳遞聖火的第2棒火炬手，而奧運聖火是4月16日在那點燃。

隨後，1萬名火炬手會將聖火傳遞到法國64個地區。它將在長達1萬2000公里旅程中穿越超過450座城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外屬地，並於7月26日成為巴黎奧運開幕式焦點。