快訊

地震不斷連房價也被震垮？網曝「新建案1優勢」還能再漲

蔡阿嘎打造藝閣車參加「北港迓媽祖」卻沒報名就出車 挨轟：壞榜樣

棒球／我真的做到了！陳偉殷術後首戰 回顧641天復健路

奧運聖火正式移交巴黎組委會 搭船5月初抵達馬賽

中央社／ 雅典26日綜合外電報導
希臘今天在近130年前重現奧運的雅典大理石體育場舉辦的儀式中，將2024年巴黎奧運聖火移交巴黎主辦單位。 歐新社
希臘今天在近130年前重現奧運的雅典大理石體育場舉辦的儀式中，將2024年巴黎奧運聖火移交巴黎主辦單位。 歐新社

希臘今天在近130年前重現奧運的雅典大理石體育場舉辦的儀式中，將2024年巴黎奧運聖火移交巴黎主辦單位，接著奧運聖火將搭乘19世紀的三桅帆船前往法國，預定5月8日抵達馬賽。

法新社報導，希臘奧林匹克委員會（HellenicOlympic Committee）主席卡普拉洛斯（SpyrosCapralos）在1896年舉辦首屆現代奧運的帕那辛納克體育場（Panathenaic Stadium）將火炬傳給巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）。

艾斯堂格在演說中表示，巴黎的目標是舉辦「精采絕倫但也更負責任的奧運，將為建立更具包容性的社會做出貢獻」。

艾斯堂格說，主辦單位希望確保「這場全球最盛大的活動能發揮加速作用，因應我們時代的關鍵問題」。艾斯堂格是2004年雅典奧運的法國代表團成員，他在輕艇激流標竿項目奪下金牌。

兩名法國金牌選手帕帕達吉斯（GabriellaPapadakis）和赫斯（Beatrice Hess）在最後一棒將火炬帶進帕那辛納克體育場。帕帕達吉斯曾在2022年北京冬奧冰舞奪金，前游泳好手赫斯則是史上最成功的帕運選手之一。

享譽全球的89歲希臘國寶級歌后娜娜．穆斯庫利（Nana Mouskouri）在儀式上演唱法國與希臘的國歌。

奧運聖火擺在法國駐雅典大使館一晚後，明天將搭乘19世紀的三桅帆船「貝倫號」（Belem）展開前往法國的旅程。貝倫號將於28日駛過科林斯運河（Corinth Canal），這是19世紀由法國銀行與工程師共同建造的工程。

貝倫號將於5月8日抵達法國馬賽（Marseille），這是一座在西元前約600年由古希臘殖民者建造的城市。法國官員說，屆時將有1000多艘船隻伴隨貝倫號駛入港口。

法國游泳選手馬納杜（Florent Manaudou）將是在馬賽的首位火炬手。他的姊姊洛爾．馬納杜（LaureManaudou）是在希臘奧林匹亞（Olympia）傳遞聖火的第2棒火炬手，而奧運聖火是4月16日在那點燃。

隨後，1萬名火炬手會將聖火傳遞到法國64個地區。它將在長達1萬2000公里旅程中穿越超過450座城鎮和數十個旅遊景點，途經法國本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外屬地，並於7月26日成為巴黎奧運開幕式焦點。

2024巴黎奧運

延伸閱讀

跟上了沒？2024「巴黎自由行」必去打卡，沒去過別說來過法國

擊劍／國手李讓完成全中運4連霸 馬上轉赴奧運亞洲區資格賽

涉違反利益迴避！國體大教授兼任禁藥檢測組長爆爭議 藥師公會籲政府做1事

NBA／法國男籃奧運沒摘金就失敗？帕克：你看看美國隊陣容

相關新聞

奧運聖火正式移交巴黎組委會 搭船5月初抵達馬賽

希臘今天在近130年前重現奧運的雅典大理石體育場舉辦的儀式中，將2024年巴黎奧運聖火移交巴黎主辦單位，接著奧運聖火將搭...

桌球／2024第二屆超行星盃全國錦標賽 汐止秀峰高中體育館熱烈展開

由「新北市汐止水返腳桌球發展協會」主辦，超行星桌球舘、汐止社區大學、秀峰高級中學、崇義高級中學承辦的「2024第二屆超行星盃全國桌球錦標賽」，4月27、28兩日在汐止區秀峰高級中學體育館舉行，共有來自

113年全中運 北市金牌數、總獎牌數及總錦標成績居全國之冠

113年全國中等學校運動會於25日下午在臺北市立大學博愛校區中正堂舉行閉幕典禮，由教育部體育署鄭世忠署長與臺北市副市長林奕華宣布此屆全中運圓滿落幕。典禮尾聲，由體育署鄭世忠署長將全中運會旗從臺北市林奕華副市長手中交接給下屆主辦單位臺南市副市長葉澤山，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌。

擊劍／國手李讓完成全中運4連霸 馬上轉赴奧運亞洲區資格賽

113年全國中等學校運動會，20至25日於台北市熱鬧登場。其中擊劍項目在3月份剛拿下2024亞洲青少年擊劍錦標賽團體冠軍的台北市選手李讓，在高中男子鋭劍拿下個人組、團體組雙冠，在個人組順利完成4連霸（

全中運／澄清跳水選手未禁賽 體育署重申維護選手權益

113年度全國中等學校運動會雲林縣游泳選手因在4月21日練習時違反跳水規定，被取消參賽資格，全中運執行委員會（下稱執委會...

全大運／5月4日臺中開幕 虛擬網紅小藍登場播新聞

全大運下午舉行全國記者會，今年全大運以「經典再現、活力無限」為精神標語，將於5月4日在至5月8日在承辦學校國立臺灣體育運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。