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全大運／5月4日臺中開幕 虛擬網紅小藍登場播新聞

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
全大運下午舉行全國記者會，承辦學校臺體大師生結合當今最火紅的AI科技設計出全大運首創的虛擬網紅代言人一小藍（圖），一同為全國參賽選手加油打氣，並播報全大運的新聞。記者蘇健忠／攝影
全大運下午舉行全國記者會，承辦學校臺體大師生結合當今最火紅的AI科技設計出全大運首創的虛擬網紅代言人一小藍（圖），一同為全國參賽選手加油打氣，並播報全大運的新聞。記者蘇健忠／攝影

全大運下午舉行全國記者會，今年全大運以「經典再現、活力無限」為精神標語，將於5月4日在至5月8日在承辦學校國立臺灣體育運動大學舉行，邀請全國大專校院選手、教練到臺中作客。

臺體大師生結合當今最火紅的AI科技設計出全大運首創的虛擬網紅代言人一小藍，一同為全國參賽選手加油打氣，並播報全大運的新聞。

而本屆全大運吉祥物-捷駱（動作敏捷的駱駝），發想來自承辦學校臺體大致力提倡的「駱駝精神」，期望把「術德兼修、堅強勤奮」的美德透過全大運宣揚出去，希望每位參賽選手都能秉持永不放棄之精神，前往目標踏實邁進。

本屆賽事聖火於15日在臺中公園湖心亭點燃，接連三天完成北中南共九所大專院校的傳遞，在5月4日開幕典禮前，將陸續展開手球、擊劍、網球、角力、射箭、柔道、羽球、跆拳道品勢、韻律體操等比賽。所有賽事將於5月8日結束，隨即舉行閉幕典禮。

全大運下午舉行全國記者會，今年全大運以「經典再現、活力無限」為精神標語，將於5月4日在至5月8日在承辦學校國立臺灣體育運動大學舉行，邀請全國大專校院選手、教練到臺中作客。記者蘇健忠／攝影
全大運下午舉行全國記者會，今年全大運以「經典再現、活力無限」為精神標語，將於5月4日在至5月8日在承辦學校國立臺灣體育運動大學舉行，邀請全國大專校院選手、教練到臺中作客。記者蘇健忠／攝影

全大運下午舉行全國記者會，今年全大運以「經典再現、活力無限」為精神標語，將，承辦學校國立臺灣體育運動大學邀請全國大專校院選手、教練到臺中作客。將陸續展開手球、擊劍、網球、角力、射箭、柔道、羽球、跆拳道品勢、韻律體操等比賽。所有賽事將於5月8日結束，隨即舉行閉幕典禮。記者蘇健忠／攝影
全大運下午舉行全國記者會，今年全大運以「經典再現、活力無限」為精神標語，將，承辦學校國立臺灣體育運動大學邀請全國大專校院選手、教練到臺中作客。將陸續展開手球、擊劍、網球、角力、射箭、柔道、羽球、跆拳道品勢、韻律體操等比賽。所有賽事將於5月8日結束，隨即舉行閉幕典禮。記者蘇健忠／攝影

全大運 羽球 聖火

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