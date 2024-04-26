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全中運／基隆4金7銀11銅游泳田徑亮眼 蕭子桓十年磨一劍奪2金　

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
游泳金牌國立基隆高中蕭子桓（中）。圖／基隆市政府提供
游泳金牌國立基隆高中蕭子桓（中）。圖／基隆市政府提供

基隆市今年全國中等學校運動會獲4金7銀11銅共22面獎牌，田徑及游泳項目各摘雙金表現亮眼。國立基隆高中游泳好手蕭子桓從國小就開始學游泳，一開始成績並沒有很好，但他屢敗屢戰，從不放棄，經10年的努力，到了高中異軍突起，這次連破兩項基隆市紀錄，拿下兩項游泳金牌。

全國中等學校運動會全部賽事今天畫下句點，今年田徑及游泳項目終結上一屆的金牌荒，成績亮眼。

基隆高中游泳好手蕭子桓從國小就開始學游泳，但直到國三的成績表現，均位於中等程度的狀況，但他都不服輸，直到上了高一，以異軍突起之姿，屢創個人最佳，不斷努力成績大躍進。

他在高男1500公尺項目便以15分57秒71拿下第一面金牌，接著在高男800公尺自由式決賽中，以8分18秒22的成績，連破兩項基隆市紀錄，獲個人第二面金牌。

背後辛苦指導的教練李玉蘭是他拿牌關鍵，她表示，「子桓十年磨一劍，終於成功了」。蕭子桓則說，教練一路的支持讓他學到不放棄的精神，努力的汗水沒有白流。

曾獲「2022總統教育獎」的基隆女中鄭心宜，在國中時期，因為對體育的熱愛，在國中時加入田徑隊，並苦練標槍，曾於基隆市中小學聯合運動會標槍項目，擲出打破全市紀錄的43公尺03佳績，但後來的全中運賽事中，屢次挫敗。在教練陳心如不斷訓練下，鄭心宜今年大翻身，以49公尺34拿下金牌。

建德國中吳宥葳從小跟著父母親一起練習跑步，長大後對田徑產生熱情，在國女2000公尺障礙勇奪金牌。

市長謝國樑每日關注選手賽況，感謝基隆小將們的奮鬥。今年有全中運潛優選手黃金計畫的支持，讓選手在集訓上無後顧之憂，市府今年除增派運動傷害防護員於全中運賽會期間隨隊支援，更增加運動醫療的服務，保持選手於賽事中之安定度。

田徑標槍金牌國立基隆女中鄭心宜。圖／基隆市政府提供
田徑標槍金牌國立基隆女中鄭心宜。圖／基隆市政府提供
田徑2000公尺障礙賽金牌建德國中吳宥葳（中）。圖／基隆市政府提供
田徑2000公尺障礙賽金牌建德國中吳宥葳（中）。圖／基隆市政府提供

全中運 田徑

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