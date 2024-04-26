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游泳／中國泳將藥檢事件 世界反禁藥組織啟動調查

中央社／ 台北26日電
紐約時報日前揭露，23名中國游泳選手在東京奧運前7個月的藥檢呈陽性反應，卻被放行參賽，世界反禁藥組織正式宣布指派特別檢察官調查。 路透
紐約時報日前揭露，23名中國游泳選手在東京奧運前7個月的藥檢呈陽性反應，卻被放行參賽，世界反禁藥組織正式宣布指派特別檢察官調查。 路透

紐約時報日前揭露，23名中國游泳選手在東京奧運前7個月的藥檢呈陽性反應，卻被放行參賽。這起事件震撼國際泳壇並越演越烈，世界反禁藥組織正式宣布指派特別檢察官調查。

紐約時報近期的系列報導揭露了這起國際泳壇的重大事件，並提及更多細節，同時也讓世界反禁藥組織（WADA）成為外界抨擊的對象。

綜合紐約時報、路透社、美聯社報導，在拜登政府的高級官員、反禁藥專家、權威人士以及運動員對中國反禁藥機構的官員和WADA的處理方式提出強烈抗議之際，WADA宣布任命來自瑞士的退休檢察官柯蒂爾（Eric Cottier）針對WADA處理這起事件的方式進行調查，並且「完全且不受限制地查閱WADA所有與此事有關的檔案及文件權限」。

柯蒂爾被要求釐清與調查的內容包含「中國反禁藥機構是否存在為運動員洗白禁藥嫌疑」、「WADA不干預的決定是否合理」，以及「在當時的調查中，中國是否受到WADA的『優待』」。

據報導，柯蒂爾預計在2個月內提出調查報告，但目前尚不清楚他是否會前往中國，並詢問參與這起事件調查的人員；此外，若報告如期出爐，屆時距離巴黎奧運開幕只剩數週，相關人士擔憂，部分涉入事件的中國游泳選手仍能參賽。

美國反禁藥組織（USADA）在柯蒂爾的人事任命發布後，在官網刊登新聞稿批評WADA宣稱的「獨立調查」是「自私且試圖蒙蔽大眾」。

USADA強調應成立獨立調查委員會，成員由運動員代表以及具反禁藥相關背景的法學家組成，並且應該前往中國實地調查。

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