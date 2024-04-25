跆拳道／羅嘉翎奧運盼成績更上層樓 最想看戴資穎、麟洋配

台灣在巴黎奧運跆拳道唯一參賽代表的羅嘉翎，感受到身上多了責任，她期盼取得更好名次外，也希望有機會能在現場看羽球一姐戴資穎以及「麟洋配」王齊麟、李洋的比賽。

上屆東京奧運羅嘉翎以黑馬之姿帶回女子跆拳道57公斤級銅牌，這次她靠著世界排名提前取得奧運門票，也讓去年下半年帶傷征戰國際賽的她，得以放緩腳步專心養傷備戰。

不料羅嘉翎復出計畫不如預期，原預計4月在歐洲展開本季首場賽事的她，3月底赴韓國移訓時左腳舊傷附近出現新的傷勢，被迫提前返台治療，也讓以賽代訓的計畫被迫喊卡。

教練劉聰達接受中央社記者訪問時表示，醫生評估羅嘉翎至少還需6週才能恢復實戰訓練，奧運前可能就不會再出國參賽，將留在台灣備戰。

近來大小傷勢不斷，羅嘉翎今天出席台北時裝週AW24開幕秀受訪時懊惱地說：「當下蠻難過，畢竟前面休了滿多時間，好不容易要出發比賽，又不小心弄傷。」

上屆東京奧運台灣有4名選手參賽，這次巴黎奧運僅剩羅嘉翎孤軍奮戰，她表示，無論參賽人數多寡，自己都會有壓力，這次還多了一份責任，希望可以再度為國爭光，獲得更好名次。

第2度參加奧運，羅嘉翎也期待有機會到場幫其他選手加油，她透露，最想看羽球一姐戴資穎與「麟洋配」王齊麟與李洋比賽，她解釋，這次是戴資穎在奧運最後一舞，也是李洋最後一次參加奧運，要珍惜他們的比賽。

不過，巴黎奧運羽球項目預計8月5日落幕，跆拳道賽事最快8月7日登場，較晚出發的羅嘉翎恐錯過羽球賽事，即使可能無法現場加油，她強調，仍會透過電視轉播幫台灣選手打氣。