快訊

傳大陸漁民登上馬祖地區高登島？軍方：未登島 是在附近島嶼發現

捷警隊警官遭女兒控性侵 北市警局火速出手了

美上季GDP增速遠不如預期！美股道瓊早盤挫跌500點 台積電ADR跌1.5％

舉重／巴黎奧運媽媽隨行 方莞靈期待有不同結果

中央社／ 台北25日電
台北時裝週AW24開幕秀25日在松山文創園區展開，主題緊扣夏季體育盛會巴黎奧運，並邀請將代表台灣參加奧運的舉重好手方莞靈（前）參與走秀。中央社
台北時裝週AW24開幕秀25日在松山文創園區展開，主題緊扣夏季體育盛會巴黎奧運，並邀請將代表台灣參加奧運的舉重好手方莞靈（前）參與走秀。中央社

舉重精靈」方莞靈今天難得換上裙裝，參與台北時裝週AW24開幕秀走秀，讓她直喊很緊張，而正在備戰巴黎奧運的她透露，這次奧運媽媽也將隨行，她期待比賽能有不一樣的結果。

方莞靈上屆東京奧運首度站上五環殿堂，名列第4作收，與獎牌擦身而過，後來她遭遇傷勢侵襲，還錯過杭州亞運選拔。

所幸撐過低潮期，方莞靈總算再次迎來爆發，日前她在泰國舉行的世界盃以突破個人最佳的總和192公斤，挺進奧運積分排行榜前10名，有望取得巴黎奧運資格，只待國際舉重總會（IWF）公布確認。

方莞靈今晚出席台北時裝週AW24開幕秀，第2次受邀的她，首次成為走秀主角之一，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她受訪時承認：「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」

方莞靈從小與媽媽相依為命，她先前就曾透露，若能拿到巴黎奧運資格，就要幫媽媽買機票，如今她已鎖定奧運門票，將實現與媽媽之間的巴黎之約。

方莞靈透露，媽媽近期身體有好轉，將陪她一起去奧運，她期待能當媽媽的導遊，帶媽媽好好在巴黎逛一逛，即將二度叩關奧運的她也期許，這次奧運能有不同的結果，「可以期待一下。」

「舉重精靈」方莞靈25日晚間出席台北時裝週AW24開幕秀，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她說，「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」中央社
「舉重精靈」方莞靈25日晚間出席台北時裝週AW24開幕秀，她以一襲白底、搭配紅、藍色塊的裙裝亮相，她說，「很緊張，會有點不知道要看哪裡，我平常很少穿裙子，很開心有這樣的體驗。」中央社

「台北時裝週AW24」25日在台北松山文創園區舉辦開幕秀，將代表台灣參加巴黎奧運的射擊國手吳佳穎（左）、跆拳道國手羅嘉翎（中）及舉重國手方莞靈（右）盛裝亮相。中央社
「台北時裝週AW24」25日在台北松山文創園區舉辦開幕秀，將代表台灣參加巴黎奧運的射擊國手吳佳穎（左）、跆拳道國手羅嘉翎（中）及舉重國手方莞靈（右）盛裝亮相。中央社

亞運 方莞靈 舉重

延伸閱讀

135年來首遇！巴黎「紅磨坊」風車葉片掉落 幸無人受傷

變裝皇后妮妃雅與電子花車 登上巴黎文化奧運台灣館

義烏迎奧運 體育用品出口增7成

體操／國際總會公告 「體操精靈」丁華恬取得奧運資格

相關新聞

跆拳道／羅嘉翎奧運盼成績更上層樓 最想看戴資穎、麟洋配

台灣在巴黎奧運跆拳道唯一參賽代表的羅嘉翎，感受到身上多了責任，她期盼取得更好名次外，也希望有機會能在現場看羽球一姐戴資穎...

舉重／巴黎奧運媽媽隨行 方莞靈期待有不同結果

「舉重精靈」方莞靈今天難得換上裙裝，參與台北時裝週AW24開幕秀走秀，讓她直喊很緊張，而正在備戰巴黎奧運的她透露，這次奧...

全中運閉幕北市獎牌數二連霸 147金再創新高

一年一度全中運今天閉幕，睽違12年再度拿下主辦權的北市，本屆再度蟬聯金牌數、總獎牌數及總錦標成績，其中174面金牌更創下...

全中運／113年台北市畫下句點 交棒下屆主辦台南市

113年全中運今天落幕，教育部體育署長鄭世忠在閉幕式中，將會旗從台北市副市長林奕華手中，交接給下屆主辦城市台南市，並由副...

全中運／羽球泰北「小可愛」王珮伃 高女單摘金

全中運今天閉幕，就讀北市泰北高中3年級的「羽球小可愛」王珮伃，在高女組女單冠軍賽以21比9、12比21、21比11擊敗北...

全台首座武術學校 苗栗福興武術學校全中運奪三金

苗栗縣福興武術學校參加今年全中運傳回佳音，已有3名選手奪金，包括邱柏翔獲得武術國男組散手52公斤級金牌、魏宗玄獲得國男組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。