全中運閉幕北市獎牌數二連霸 147金再創新高

一年一度全中運今天閉幕，暌違12年再度拿下主辦權的北市，本屆再度蟬聯金牌數、總獎牌數及總錦標成績，其中147面金牌更創下10年來新高，北市副市長林奕華今出席閉幕式並將會旗交接給下屆主辦單位台南市，她強調，本屆賽會結合多項產業資源合作，增加選手們曝光度，盼為國家注入人才。

北市今年得獎再破紀錄，榮獲147面金牌、123面銀牌、144面銅牌，競技體操不僅拿下國女、高女和高男組三面金牌，高男組更包辦前三名，桌球項目則由誠正國中完成國男組四連霸，高男組松山家商衛冕成功拿下近六年第五冠，羽球國女組市立大同高中陳思璇單、雙打兼完成二連霸，近七年第五次封后。

教育局表示，北市除連兩年金牌數、總獎牌數及總錦標成績皆居全國第一，更創下參加全中運近10餘年來新高。副市長林奕華今也出席閉幕式，她強調，全中運不只是體育賽事，更是教育活動，從籌備到比賽結合多項產業資源合作，更透過網站直播讓更多優秀運動員被看見，盼為國家體育事業注入新的動力。