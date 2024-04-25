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全中運／113年台北市畫下句點 交棒下屆主辦台南市

中央社／ 台北25日電
全中運今晚舉行閉幕典禮，台北市副市長林奕華（左起）及體育署長鄭世忠將會旗交給下屆主辦的台南市副市長葉澤山。記者侯永全／攝影
全中運今晚舉行閉幕典禮，台北市副市長林奕華（左起）及體育署長鄭世忠將會旗交給下屆主辦的台南市副市長葉澤山。記者侯永全／攝影

113年全中運今天落幕，教育部體育署長鄭世忠在閉幕式中，將會旗從台北市副市長林奕華手中，交接給下屆主辦城市台南市，並由副市長葉澤山代表接下，相約114年全中運台南見。

113年全國中等學校運動會今天下午在台北市立大學博愛校區中正堂舉辦閉幕典禮，現場播放全中運籌備過程及賽事紀錄，地主台北市及下屆承辦的台南市也先後帶來精彩演出。

體育署長鄭世忠致詞時肯定各縣市代表隊選手在全中運舞台盡情發揮、繳出亮眼成績，並期待年輕選手未來在國際賽也能有更亮眼的表現。

鄭世忠指出，推動校園運動是體育署重要政策目標，希望學生透過體育運動，擁有健康身體，並養成終身規律運動好習慣，未來體育署將持續精進、協助舉辦全中運，朝競技化、精緻化、國際化發展，同時提供多元輔助措施，強化學校與選手競爭力，為國家培養運動人才。

典禮尾聲，大會會旗緩緩降下，由鄭世忠將全中運會旗從台北市副市長林奕華手中，交接給下屆主辦的台南市副市長葉澤山，鄭世忠喊話：「我們明年台南見。」

全中運 體育署

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