全中運／羽球泰北「小可愛」王珮伃 高女單摘金

全中運今天閉幕，就讀北市泰北高中3年級的「羽球小可愛」王珮伃，在高女組女單冠軍賽以21比9、12比21、21比11擊敗北市大同高中的黃聖淳順利摘金。

身高僅155公分的王珮伃，在球場上卻像是小巨人，去年她拿下混雙金牌，今年又斬獲個人金牌，連2年全中運都有金牌進帳，也為自己高中生涯劃下完美句點。

泰北高中教練林家翾在接受中央社記者訪問時提到，今年羽球隊的整體表現還算不錯，王珮伃這個點算是表現相對穩定，「這是她高中生涯最後1年，肯定會很想要留下美好回憶。」

林家翾表示，王珮伃雖然身高不如人，但她打球認真、場上拚勁一流，加上速度也夠水準，所以打起球來也算是相當有特色。

泰北高中除了王珮伃拿下女單金牌，高男團也拿到銀牌，至於高女團、高男單打蘇偉城、高中混雙劉宇哲/李雨樺則都拿到第5。

林家翾提到，高男團銀牌算是小驚喜，尤其是第1場就要打強敵新豐高中，對手有3點都是已取得甲組資格的球員應戰，沒想到最後以3比0過關，金牌戰對手西苑高中實力實在太強，能拿到銀牌還是讓大家很滿意。