快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

全中運／羽球泰北「小可愛」王珮伃 高女單摘金

中央社／ 台北25日電
北市泰北高中3年級的「羽球小可愛」王珮伃。
北市泰北高中3年級的「羽球小可愛」王珮伃。

全中運今天閉幕，就讀北市泰北高中3年級的「羽球小可愛」王珮伃，在高女組女單冠軍賽以21比9、12比21、21比11擊敗北市大同高中的黃聖淳順利摘金。

身高僅155公分的王珮伃，在球場上卻像是小巨人，去年她拿下混雙金牌，今年又斬獲個人金牌，連2年全中運都有金牌進帳，也為自己高中生涯劃下完美句點。

泰北高中教練林家翾在接受中央社記者訪問時提到，今年羽球隊的整體表現還算不錯，王珮伃這個點算是表現相對穩定，「這是她高中生涯最後1年，肯定會很想要留下美好回憶。」

林家翾表示，王珮伃雖然身高不如人，但她打球認真、場上拚勁一流，加上速度也夠水準，所以打起球來也算是相當有特色。

泰北高中除了王珮伃拿下女單金牌，高男團也拿到銀牌，至於高女團、高男單打蘇偉城、高中混雙劉宇哲/李雨樺則都拿到第5。

林家翾提到，高男團銀牌算是小驚喜，尤其是第1場就要打強敵新豐高中，對手有3點都是已取得甲組資格的球員應戰，沒想到最後以3比0過關，金牌戰對手西苑高中實力實在太強，能拿到銀牌還是讓大家很滿意。

全中運 巨人 羽球

延伸閱讀

全台首座武術學校 苗栗福興武術學校全中運奪三金

全中運／南市奪42金37銀38銅超越2022 游泳搖籃學校高潮「蝶」起

全中運／接力賽領軍大逆轉 超狂國中生陳羿岑單屆掃5金

全中運／國女欄架新星掃1金1銀 林子婕以張博雅為目標

相關新聞

全中運／113年台北市畫下句點 交棒下屆主辦台南市

113年全中運今天落幕，教育部體育署長鄭世忠在閉幕式中，將會旗從台北市副市長林奕華手中，交接給下屆主辦城市台南市，並由副...

全中運／羽球泰北「小可愛」王珮伃 高女單摘金

全中運今天閉幕，就讀北市泰北高中3年級的「羽球小可愛」王珮伃，在高女組女單冠軍賽以21比9、12比21、21比11擊敗北...

全台首座武術學校 苗栗福興武術學校全中運奪三金

苗栗縣福興武術學校參加今年全中運傳回佳音，已有3名選手奪金，包括邱柏翔獲得武術國男組散手52公斤級金牌、魏宗玄獲得國男組...

射箭／世界盃上海站 反曲弓男團中華射下義大利摘銅

射箭世界盃上海站今天進行反曲弓團體賽，台灣男團湯智鈞、戴宇軒、林子翔合力以5比4擊敗義大利，順利拿下銅牌，至於台灣女團則...

全中運／南市奪42金37銀38銅超越2022 游泳搖籃學校高潮「蝶」起

全國中等學校運動會今天將結束，台南市已奪下42金、37銀、38銅，累計117面獎牌，超越2022年創下的41面金牌的紀錄...

全中運／接力賽領軍大逆轉 超狂國中生陳羿岑單屆掃5金

台中市萬和國中國二田徑好手陳羿岑，今年全中運大放異彩，除了日前在國女400公尺田徑以53秒13登上我國史上第三快，今天更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。