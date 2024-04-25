全台首座武術學校 苗栗福興武術學校全中運奪三金

苗栗縣福興武術學校參加今年全中運傳回佳音，已有3名選手奪金，包括邱柏翔獲得武術國男組散手52公斤級金牌、魏宗玄獲得國男組武術散手56公斤級金牌、袁羽樂國男組武術散手60公斤級金牌。

校方表示，3名選手今年3月參加全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，雖獲南獅國中組第二名，創造佳績，但未能一舉奪金，團隊難掩失落。這次全中運3人在教練徐永科鼓勵下繼續前行，一舉奪下3面金牌，為苗栗爭光。

邱柏翔家在頭份，從小學三年級就離家就讀福興武術學校國小部，也開始學習照顧自己，搭火車、洗衣服，打理生活起居都靠自己，不論訓練有多辛苦，都能一一克服，如今榮獲全中運金牌，付出的努力終於開花結果。

魏宗玄來自竹南，國一到福興武術學校就讀，因沒有任何專長和基礎，不被同學看好，在徐永科的指導下，3年時間不斷苦練，終於突破自我，學會龍獅及散打2項專長，這次勇奪金牌，證明事在人為。

袁羽樂來自台中后里，國小時非常好動，國一主動報考福興武術國中部，雖無專長基礎，但認真學習不怕難，也發現自己在散打運動的天賦，不到3年就拿下全中運金牌，證明適性揚才的重要。