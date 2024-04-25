全中運／接力賽領軍大逆轉 超狂國中生陳羿岑單屆掃5金

台中市萬和國中國二田徑好手陳羿岑，今年全中運大放異彩，除了日前在國女400公尺田徑以53秒13登上我國史上第三快，今天更是在國女200公尺、1600公尺接力摘下兩金，其中1600公尺接力擔任最後一棒的她，更是領軍上演戲劇化逆轉秀，本屆賽事個人參加的5項賽事全數摘金，奪金率百分百。

去年就在全運會稱霸女子400公尺賽場的陳羿岑，今年全中運再度大放異彩，日前她先是在國女400公尺跑出53秒13的佳績，登上我國歷年第三傑，僅次於「飛躍羚羊」紀政與徐佩菁，並改寫U18、U20全國紀錄。

在國女400公尺寫下歷史性的成績後，陳羿岑接下來又連拿國女400公尺接力、國中1600公尺混合接力雙金，今天的最後一天賽程，她先是在女子200公尺以24秒64摘金，休息不到1小時隨即又在國女1600公尺接力登場。

擔任壓軸第四棒的陳羿岑，在隊友交棒時一度落後超過10公尺，不過她在第一個彎道就完成超車登上領先位置，甚至將領先優勢擴大到10公尺以上，幫助萬和國中逆轉摘金，個人也收下本屆第5金。

台中市萬和國中拿下國女1600公尺接力金牌，陳羿岑（左二）本屆個人狂掃5金。記者劉肇育／攝影

談到1600公尺接力的戲劇化反超，陳羿岑說：「我很希望自己能夠幫助隊友追過去，能夠拿下5面金牌真的很感動，這也是我賽前就設定的目標，這5面金牌都讓我印象深刻，其中接力是團隊競爭，能夠一起奪金感覺更棒。」

對於今年參與的5項賽事全數摘金，奪金率百分之百，目前個人在全中運已經累積拿下6金、1銅的陳羿岑，在被問到明年是否想再比5項時，她則是笑著搖頭直呼累，「最感謝的還是教練、隊友和一路支持我的家人，雖然爸媽沒辦法到場，但都還是會打電話給心我。」而陳羿岑也成為繼游泳的林芷妍、自由車的楊喬卉外，本屆賽事第三位開起「五金行」的好手。