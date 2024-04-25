全中運／國女欄架新星掃1金1銀 林子婕以張博雅為目標

新北市明德高中國中部一年級的林子婕，轉練跨欄不到一年，在生涯首場全中運先是在國女100公尺跨欄成為史上最快國中生摘金，今天登場的兼項國女400公尺跨欄也打破個人最佳，以63秒37摘銀，全中運初體驗就拿下1金、1銀佳績。

國小四年級開始正式接觸田徑訓練的林子婕，哥哥林翊晟是明德高中拳擊隊的一員，今年兩兄妹首度攜手參加全中運。儘管過去林子婕也曾被詢問是否要練習拳擊，不過她則是選擇更加喜歡的田徑，並也在去年進入明德高中後，由教練張勝煇協助轉練欄架，而一開始以400公尺欄架為主、100公尺欄架為輔的她，也因為100公尺跨欄的成績不斷進步，決定將主輔項目互換。

而在生涯的首場全中運林子婕就一鳴驚人，在國女100公尺跨欄決賽跑出13秒86的成績，不僅打破大會紀錄摘金，也是我國女子國中生史上的最佳成績。至於今天登場的女子400公尺跨欄決賽，林子婕也以打破自己個人最佳的63秒37摘銀，本屆賽事以1金、1銀成績作收。

林子婕坦言，在日前100公尺跨欄跑出佳績後，就有聽到不少外界讚美的聲音，她也期待自己能夠繼續努力，尤其是朝著被她視為學習目標的亞運國手張博雅邁進。她透露今年青年盃時曾與張博雅前後出賽，不過當時自己只敢在遠遠的觀察偶像，不敢上前說話。

而今天下午林子婕的哥哥林翊晟也將在高男拳擊54公斤級金牌戰登場，有機會寫下兩兄妹一同在全中運奪金的紀錄。