網球／還不確定是否打法網 納達爾：非世界末日或生涯終點

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）要參加馬德里大師賽，但他的身體健康仍讓外界相當擔心。對此他承認自己狀況還未達到100%，如果法國網球公開賽前，無法恢復自己期待的競爭力，可能再次缺席法網。

納達爾本季仍受傷勢影響，缺席一些賽事。他日前在巴塞隆納公開賽上場，今天也確定要打馬德里大師賽，被視為法網前的熱身。他受訪時談到即將到來的法網，「如果我覺得自己有恢復競爭力，那我就會打；若法網是今天開打，我不會參加。」

納達爾生涯有14座法網冠軍，不過他重申是否會出賽，取決於身體狀態，「我能打，就會打；不能打，就不會打。這不會是世界末日或職業生涯終點，我法網後還有其他目標，例如奧運。」

納達爾將參加馬德里大師賽，首輪對手是世界排名1028的美國16歲小將布蘭克（Darwin Blanch）。納達爾坦言要享受比賽，找出需改進的地方，「我沒失去希望，體育競技本來就瞬息萬變。」