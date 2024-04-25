網球／謝淑薇曬頭等艙放大滿貫金盃 粉絲赫見奢侈品配大餐

網球女雙世界球后謝淑薇，今（2024）年年初在澳洲網球公開賽女雙以直落二奪冠，加上混雙冠軍，謝淑薇今年在澳網大豐收，獎金若平分計算，可獲得44萬7500澳幣（約台幣920萬元）。隨後在3月中的印地安泉女網賽，和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再度奪下冠軍。謝淑薇於24日在臉書「Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇」中曬出在機上帶著大滿貫冠軍盃回家的照片，引起網友關注。

謝淑薇近日搭乘阿聯酋頭等艙返國，她在機上PO出帶著大滿貫冠軍盃回家的照片後，又於留言區再次PO出頭等艙供應的整套餐點搭上冠軍盃的照片，照片中可見奢華的魚子醬搭配麵包的高檔餐點，隨圖附上的文字寫道：「第一次把獎盃拿來配飯吃，有感覺食物變得比平常還要美味。」但有眼尖網友發現，在獎盃旁邊還擺放了一只愛馬仕鴕鳥皮柏金包，相當搶鏡。

謝淑薇說，這回澳網混雙獎盃和雙打獎盃不一樣，「但都一樣好美」。她表示，在澳網連戰了9日，結束共12日的賽程後，兜兜轉轉，終於要回家。謝淑薇希望能在退休前，在硬地大滿貫爭取拿下一座獎盃做紀念。她也提到，澳網上回一次拿到兩座冠軍的好手是2000年時代表澳洲出賽的史塔布絲。

阿聯酋航空頭等艙座位位於A380「巨無霸」客機的上層，每一個座位都有拉門可以關上，極具隱私空間，加上還配有能空中淋浴及空中餐檯的服務；價格方面，若從台北飛杜拜需30萬元台幣，才能享有頭等艙的頂級設備和服務。而愛馬仕鴕鳥皮柏金包不同於一般牛皮款，可能較基本牛皮款平均價格落在30萬元左右的2到3倍，要價不斐。