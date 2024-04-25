聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運／泳將熱身跳水遭禁賽 引爆教練強烈反彈

中央社／ 台北24日電
全中運游泳項目。示意圖，非當事人。中央社
全中運游泳項目。示意圖，非當事人。中央社

全中運游泳項目今天落幕，沒想到風波尚未停歇，雲林某高中選手日前在熱身時跳水，違反規定遭到禁賽1年，引起基層教練不滿，甚至痛批台灣獨創。

113年全國中等學校運動會的游泳項目在台北市立大學詩欣館舉行，只是主辦單位今年新增規定，選手在熱身時不能以打樁式跳水入水，違者不僅取消今年的參賽資格，而且還必須禁賽1年，目前已經有選手因違反規定而遭到懲處，立刻引發基層教練強烈反彈。

1名不具名的教練接受中央社採訪時表示，從來沒有聽過這種規定，並酸溜溜地形容「簡直是台灣獨創」，「規定是要坐姿下水，但一般出去比賽沒有這種規定，或許主辦單位有考量到安全問題，不過規定是規定，違反規定結果懲處是禁賽，我覺得太超過。」

另名教練指出，選手每天刻苦訓練，沒有人是用坐著下水，而且選手可能僅是反射動作，應該先以勸導、口頭申誡的方式，「我們知道有人被禁賽，我覺得有點冤枉，況且選手沒有延誤比賽、沒有對別人造成傷害，請問要引用什麼規則懲處禁賽？」

1名泳壇人士則站在選手、教練的立場，並點出學生運動最重要的是教育而非懲處，主辦單位應該優先勸導，若直接禁賽並不妥當。

全中運

延伸閱讀

全中運／火災中摘金破大會 風承顥、蔡慈妍穩中求勝

全中運射箭／韓式烤肉激勵 明德高中風佑築個人賽摘金

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

全中運體操／老爸是國家教練 鄭丞佑一日獨攬雙金

相關新聞

全中運體操／去年僅12歲擊敗奧運國手丁華恬 周美2金1銀

台北市民生國中國一女將周美去年以12歲之齡，在全運會競技體操女子平衡木爆冷擊敗奧運國手丁華恬，首度參加全中運延續好表現，...

全中運／泳將熱身跳水遭禁賽 引爆教練強烈反彈

全中運游泳項目今天落幕，沒想到風波尚未停歇，雲林某高中選手日前在熱身時跳水，違反規定遭到禁賽1年，引起基層教練不滿，甚至...

全中運／田徑賽進行中 台北田徑場看台突冒煙警消介入

113年全國中等學校運動會田徑賽事在台北田徑場進行，今午觀眾席突冒白煙，台北市消防局表示，下午3時21分獲報，位於松山區...

全中運／火災中摘金破大會 風承顥、蔡慈妍穩中求勝

全中運倒數第2天賽程，在台北田徑場舉行的田徑賽事下午卻發生觀眾席電線走火的意外，火勢在一分多鐘內就被撲滅，並未影響到當時...

全中運射箭／韓式烤肉激勵 明德高中風佑築個人賽摘金

面對教練劉展明祭出韓式烤肉激勵，新北市明德高中的射箭女將風佑築今天在全中運女子組個人賽場，將緊張情緒轉化為動力，最後順利...

全中運／台北田徑場觀眾席冒火勢 場邊障礙賽持續進行

113年全國中等學校運動會今天進入倒數第二天賽程，不少賽事都進入最後爭金奪銀階段，不過在台北田徑場舉行的田徑賽事，下午在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。