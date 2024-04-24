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全中運／火災中摘金破大會 風承顥、蔡慈妍穩中求勝

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北田徑場下午在全中運田徑賽程時場邊發生電線走火意外。記者劉肇育／攝影
台北田徑場下午在全中運田徑賽程時場邊發生電線走火意外。記者劉肇育／攝影

全中運倒數第2天賽程，在台北田徑場舉行的田徑賽事下午卻發生觀眾席電線走火的意外，火勢在一分多鐘內就被撲滅，並未影響到當時正在進行中的高男3000公尺障礙賽與高女鏈球決賽，且兩位金牌得主東泰高中風承顥、海山高中蔡慈妍還雙雙打破大會紀錄。

台北田徑場為這次全中運田徑比賽場地，今天下午卻發生觀眾席電線走火，場邊燃起熊熊大火，不過在一旁的台北市市立大學助理裁判陳嘉倩與新北市領隊柯兆裕隨即拿起滅火器協助滅火，儘管賽場上飄出濃濃白煙，但並未影響當時正在進行的高男3000公尺障礙賽與高女鏈球決賽。

大會人員表示，起火的電線為頒獎台喇叭所使用的電源，在火勢控制後大會裁判也隨即了解狀況，在確認不影響賽事設備的情況下，讓比賽並未受到起火意外影響順利進行。

最終高男3000公尺障礙賽由風承顥以破大會紀錄的9分11秒57拿下冠軍，他表示雖然起火當下就聞到異味，也感受到場邊的騷動，不過仍專注在眼前的比賽，「還好最終沒有影響很多。」

高女3000公尺障礙賽則由治平高中司卉平以破個人最佳的10分52秒67摘金，加上日前1500公尺賽事也破個人最佳摘金，個人本屆賽事獨攬2金。

高女鏈球由蔡慈妍同樣以破大會紀錄的54公尺26摘金，她透露在進行第4次和第5次試擲時發現場邊的火災，不過也告訴自己，當別人慌的時候反而更要保持心情平靜，最終也在第5、6擲分別擲出53公尺97與54公尺26的佳績摘金。

全中運 治平高中 田徑

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