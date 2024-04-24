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全中運射箭／韓式烤肉激勵 明德高中風佑築個人賽摘金

中央社／ 台北24日電
113年全國中等學校運動會射箭個人賽24日在南港高工舉行，即使天候不穩定，新北市明德高中柯倫祐（右）、風佑築（前左）仍抱走男、女子組金牌，為本屆全中運畫下完美句點，兩人也開心合影。中央社
113年全國中等學校運動會射箭個人賽24日在南港高工舉行，即使天候不穩定，新北市明德高中柯倫祐（右）、風佑築（前左）仍抱走男、女子組金牌，為本屆全中運畫下完美句點，兩人也開心合影。中央社

面對教練劉展明祭出韓式烤肉激勵，新北市明德高中的射箭女將風佑築今天在全中運女子組個人賽場，將緊張情緒轉化為動力，最後順利射下金牌。

昨天在全國中等學校運動會的射箭混雙項目，風佑築與搭檔柯倫祐聯手摘金，今天則征戰女子組個人賽事，即便面對不穩定天氣的考驗，風佑築仍克服容易緊張的關卡，以6比4力退花蓮體中陳玟馨，勇奪全中運生涯首面個人金牌，本屆全中運以2金、1銅作收。

「真的很緊張，尤其全中運的壓力滿大的，加上沒想到下這麼大的雨，所以只能告訴自己平常心面對，保持動作一致，繳出應該要有的表現，然後享受比賽感覺。」風佑築表示，個性容易怯場，因此很感謝後面的教練給予信心，「想辦法讓自己專注在射箭上。」

有趣的是，身為巴黎奧運射箭培訓隊成員的風佑築，5月將隨隊啟程韓國征戰世界盃，而為了激勵愛徒，身兼射箭國家隊教練的明德教練劉展明向中央社記者表示，「我跟她說好好射，不然就不帶她去韓國吃烤肉。」風佑築則笑說，確實把韓式烤肉當作爭金的一大動力。

國小的風佑築個性愛玩，因而接觸扯鈴、田徑及直排輪等運動，沒想到意外被啟蒙教練陳韋澤挖掘，才轉而投入射箭之路，雖然一開始只能做基本動作，讓她坦言有點無聊，不過隨著成績成長，加上看到偶像「雷母」雷千瑩的英姿，「我覺得射箭好像有點帥。」

歷經巴黎奧運射箭國手選拔賽的洗禮，年僅高二的風佑築入選培訓隊，她認為在信心度提升很多，期望未來持續增添經驗，尤其心臟需要變得更大顆一點，「讓自己勇敢一點，一直往前走，不要畏畏縮縮的。」

另外，在男子組個人賽，柯倫祐以6比2力退花蓮體中詹豪杰、順利摘金，幫助明德繼2019年全中運後，再度包辦射箭個人賽雙金。柯倫祐興奮表示，這面金牌已經等了5年，「當下很感謝我有信任自己，也謝謝教練的指導、明德所有加油團。」

全中運 田徑 雷千瑩

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