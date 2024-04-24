全中運體操／曾爆冷勝丁華恬 13歲周美首參賽掃2金1銀

去年在台南全運會以12歲之齡擊敗奧運國手「體操精靈」丁華恬，讓就讀台北市民生國中國一的周美一度名聲大噪，本周她首度在全中運出賽表現搶眼，不僅幫助民生國中拿下國女女團金牌，今天登場的單項更是拿下平衡木金牌、高低槓銀牌與地板第4名，不過賽後直言對於表現不滿意。

周美小時候喜歡吊單槓，意外走上體操訓練之路，國小時在媽媽的苦心尋找下加入三民國小體操隊，去年前往民生國中就讀，在10月的全運會上，年僅12歲的她卻在平衡木項目爆冷擊敗包括奧運國手丁華恬等國內頂尖好手，成為全運會史上最年輕的體操單項冠軍。

在全運會結束後，周美也跟著學姊吳彧之等人一同前往國訓中心訓練，成為國訓年紀最小的培訓選手之一，儘管已經見過全運會的大場面，但周美坦言首次參加全中運覺得更加緊張，「可能是全運會的時候同場的都是更強的姊姊，覺得不可能贏她們，動作反而放開去做，但這次全中運真的很緊張，動作質量也不是很好。」

民生國中周美首次參加全中運就拿下2金1銀佳績。記者劉肇育／攝影

在今天的單項賽事中，周美原先為自己設定平衡木、高低槓和地板都要拿下前3名的目標，其中最擅長的平衡木雖然出現小失誤仍是摘金，高地槓則是拿下銀牌，地板也有第4名。談到個人表現，她也直言並不滿意，「動作質量有點差，尤其是平衡木一開始掉了以後，後面變得更緊張，害怕分數又更低，儘管拿下第一名還是不滿意。」

談到去年全運會後就進入國訓中心訓練，周美坦言過去雖然曾隨隊出國移訓，卻是首次要離家很久，讓她一開始確實很想家，每天也會跟家人視訊，不過以奧運金牌為目標的她忍住對家的思念，繼續朝著夢想邁進，「希望接下來有機會向亞青少賽、世青賽等國手資格努力。」