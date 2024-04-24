全中運體操／老爸是國家教練 鄭丞佑一日獨攬雙金

就讀台北市大同高中國中部2年級的鄭丞佑，今天拿下全中運國男組競技體操地板、跳馬雙金，而他的老爸正是台灣體操國家隊教練鄭焜杰。

鄭丞佑今天在全中運競技體操最後1天賽事，以總分12.466分獲得單項地板金牌、13.116分獲得單項跳馬金牌，一日進帳2面金牌，讓在一旁觀戰的鄭焜杰都笑開懷。

鄭焜杰在接受中央社記者訪問時表示，平常大多數時間都在國訓，如果有回台北的時候才會幫忙兒子看動作，「但平常我們都會不斷溝通，或者看影片討論可以怎麼做更好。」

鄭焜杰透露，其實鄭丞佑在小學5年級時手肘不慎摔傷，小六雖然痊癒了，但不知道為何升國中時又復發，當時手都伸不直，「那時候我們都想說，還是乾脆不要練了。」

沒想到鄭丞佑自己堅持要練下去，去年國一首度參加全中運雖然都進決賽，但動作還不夠純熟沒拿牌，直到今年才獨攬雙金，擦亮自己和老爸的招牌。

鄭丞佑說：「其實不會有壓力，反而可以和爸爸自在地溝通，就算爸爸可能不常在台北甚至國內，但也都會給我很多有用的建議。」

鄭丞佑從小就跟著老爸在體操館進進出出，自然也慢慢產生興趣。而鄭丞佑在學校的運動會上，短距離跑步的速度特別快，如此出色的腳力，也讓鄭焜杰決定拉兒子進入體操世界。

鄭焜杰表示，「我常用唐嘉鴻、李智凱、蕭佑然當例子跟兒子說，如果想要往體操這條路繼續走下去的話，一定要有一個單項是特別強的，所以我們就決定將重心放在地板和跳馬這2個項目上。」