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陪跑前先開房間…「黑色閃電」蔣介文傳偷吃 元配喊有證據
現年42歲、擁有「黑色閃電」綽號、台灣半馬紀錄保持人蔣介文，今被《鏡週刊》報導，與一名年約40歲的已婚張姓女子過從甚密，兩人從練跑到上旅館開房，男方甚至在公開場合中親吻女子臉頰，該名女子也笑臉回迎。由於全程被週刊直擊，求證雙方後，兩人都否認有不正常男女關係。
拿過上百面田徑獎牌的蔣介文擅長中長跑，也在坊間開班授課，教學跑步技巧。但週刊卻直擊，蔣介文幾乎每週二固定會從台中北上陪跑一名已婚女子，且兩人還在正式練跑前數小時，先赴商辦大樓內的旅館開房約會，在公共場合中則不避諱做出親暱動作，包括蔣會用手溫柔地擦掉女子臉上的異物、主動撐傘，甚至在夜間的居酒屋吧檯上，主動親吻張女臉頰，張女則未迴避，全程笑臉以對。
據報導稱，該名張姓女子現職為台北某知名證券公司的上班族。兩人在週刊查證的過程中，均否認有不倫戀之實。蔣介文並強調他在去（2023）年年底已離婚，現為單身；張女則表示，與蔣並非是情侶關係，兩人約會曝光後，也嚴重影響到她的婚姻，目前已到警局備案。
報導還披露，蔣介文的前妻在去年因為察覺先生疑似不忠，還在IG上擷取張姓女子感謝蔣教練的照片，並附上「蔣你媽啦！」表達不滿，且在蔣介文生日時貼出他們一雙兒女的合影，並隨圖註明「我有證據」，顯示兩人在去年時已關係緊張。
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