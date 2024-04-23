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全中運／台英混血萬奕彣 網球女單摘金出國拚戰

中央社／ 台北23日電
高雄市三民高中台英混血青少年女單好手萬奕彣。全中運大會提供
高雄市三民高中台英混血青少年女單好手萬奕彣。全中運大會提供

就讀高雄市三民高中的台英混血青少年女單好手萬奕彣，今天在全中運冠軍戰，以7比6、6比4擊敗台南市善化高中曾子穎，拿下生涯在全中運首面金牌後，將出國挑戰國際賽。

萬奕彣目前就讀三民高中2年級，是本屆全國中等學校運動會女網單打的頭號種子，她接連過關斬將挺進到金牌戰，沒想到首盤在1比5落後時，竟上演大逆轉，最終以7比6獲勝。

第2盤萬奕彣趁勝追擊，靠著過往國際賽的經驗，逐漸站穩陣腳，再以6比4拿下第2盤，順利收下金牌。

萬奕彣的爸爸是英國籍的職業高爾夫球員，但她卻決定踏上網球之路，並且從國中開始接受正規訓練，短短數年的時間就稱霸國內青少年排名第1。

萬奕彣賽後接受媒體訪問時表示，對手表現很不錯，但是比賽到最後時刻是能否扛住壓力才是關鍵，「這也是我首次以第1種子的身分參加全中運，去年身為挑戰者，今年則換成別人來挑戰我，壓力完全不同，但我成功克服了這道難題。」

結束全中運賽事，萬奕彣隨即直奔機場飛往馬來西亞征戰海外比賽，包括ITTF的4月馬來西亞J300Kuching、J200 Kuala Lumpur，以及5月泰國J300Nonthaburi，並放眼6月法國網球公開賽青少年組賽事。

全中運 高爾夫

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