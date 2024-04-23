網球／體壇奧斯卡「勞倫斯獎」5度獲獎 約克維奇追平費德勒
今天在被譽為「體壇奧斯卡」的勞倫斯獎頒獎典禮上，塞爾維亞網球名將約克維奇，拿下了年度最佳男運動員獎，這是他生涯第5度獲獎，追平瑞士好手費德勒的成就。
網壇巨星約克維奇（Novak Djokovic）生涯奪下24座大滿貫賽冠軍，打破紀錄。今天在西班牙馬德里舉行的勞倫斯獎（Laureus Awards）頒獎典禮上，約克維奇收下他個人第5座年度最佳男運動員（WorldSportsman of the Year）獎，追平老對手費德勒（RogerFederer）的紀錄。
36歲的約克維奇，去年搶下3座大滿貫賽冠軍，並贏得ATP年終賽冠軍。
約克維奇說：「能5度獲獎，我感到非常榮幸。」
「這讓我想起2012年，當時24歲的我，首度獲獎的情況。」
「遙想12年前，我十分驕傲能夠再度回到這裡。回顧這1年，我和我的球迷共享許多興奮、成功的時刻。」
西班牙足球女將邦馬特（Aitana Bonmati）獲得年度最佳女運動員（Sportswoman of the Year）獎，成為獲此殊榮的首位足球員，她也和西班牙女足國家隊的隊友，一起拿下年度最佳團隊（World Team of theYear）獎。西班牙女足隊去年夏天拿下女足世界盃冠軍。
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