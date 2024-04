網球／體壇奧斯卡「勞倫斯獎」5度獲獎 約克維奇追平費德勒

今天在被譽為「體壇奧斯卡」的勞倫斯獎頒獎典禮上,塞爾維亞網球名將約克維奇,拿下了年度最佳男運動員獎,這是他生涯第5度獲獎,追平瑞士好手費德勒的成就。

網壇巨星約克維奇(Novak Djokovic)生涯奪下24座大滿貫賽冠軍,打破紀錄。今天在西班牙馬德里舉行的勞倫斯獎(Laureus Awards)頒獎典禮上,約克維奇收下他個人第5座年度最佳男運動員(WorldSportsman of the Year)獎,追平老對手費德勒(RogerFederer)的紀錄。

36歲的約克維奇,去年搶下3座大滿貫賽冠軍,並贏得ATP年終賽冠軍。

約克維奇說:「能5度獲獎,我感到非常榮幸。」

「這讓我想起2012年,當時24歲的我,首度獲獎的情況。」

「遙想12年前,我十分驕傲能夠再度回到這裡。回顧這1年,我和我的球迷共享許多興奮、成功的時刻。」

西班牙足球女將邦馬特(Aitana Bonmati)獲得年度最佳女運動員(Sportswoman of the Year)獎,成為獲此殊榮的首位足球員,她也和西班牙女足國家隊的隊友,一起拿下年度最佳團隊(World Team of theYear)獎。西班牙女足隊去年夏天拿下女足世界盃冠軍。