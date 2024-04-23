足球／只是抱了一下 伊朗守門員因擁抱女球迷遭停賽
伊朗「體育日報」（Khabar Varzeshi）今天報導，伊朗頂級足球俱樂部之一的守門員因在冠軍賽中擁抱女球迷，遭到停賽處分。
效力於德黑蘭獨立足球俱樂部（Esteghlal）的31歲球員侯西尼（Hossein Hosseini），在4月12日事件發生後遭到停賽。
當天那位獨立隊女球迷衝進場內，保全上前試圖阻止時，侯西尼走近這名女子，抱了她一下。
報導指出，伊朗足球協會對這名守門員處以相當於4700美元（新台幣15萬3400元）的罰款，並以「在比賽中對安全人員做出不良行為」為由，做出停賽一場的處分。
1979年爆發伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後，女性一般禁止進場觀賞足球賽，直到2022年8月，她們才在睽違40多年後首次獲准進場觀賽。
侯西尼大半足球生涯都在獨立隊度過，這是伊朗最受歡迎的俱樂部之一。
伊朗主力門將受傷後，侯西尼2022年在世界盃對陣英格蘭的比賽擔任門將。
🇮🇷 | ¡INSÓLITO! El portero iraní Hossein Hosseini fue suspendido por la Federación de Fútbol de su país, después de que le diera un abrazo a una mujer en un partido de liga: también deberá pagar una multa equivalente a 4.700 dólares.— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 23, 2024
La República Islámica prohíbe que los hombres… pic.twitter.com/W85M0wEPGY
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