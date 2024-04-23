足球／只是抱了一下 伊朗守門員因擁抱女球迷遭停賽

伊朗「體育日報」（Khabar Varzeshi）今天報導，伊朗頂級足球俱樂部之一的守門員因在冠軍賽中擁抱女球迷，遭到停賽處分。

效力於德黑蘭獨立足球俱樂部（Esteghlal）的31歲球員侯西尼（Hossein Hosseini），在4月12日事件發生後遭到停賽。

當天那位獨立隊女球迷衝進場內，保全上前試圖阻止時，侯西尼走近這名女子，抱了她一下。

報導指出，伊朗足球協會對這名守門員處以相當於4700美元（新台幣15萬3400元）的罰款，並以「在比賽中對安全人員做出不良行為」為由，做出停賽一場的處分。

1979年爆發伊斯蘭革命（Islamic Revolution）後，女性一般禁止進場觀賞足球賽，直到2022年8月，她們才在睽違40多年後首次獲准進場觀賽。

侯西尼大半足球生涯都在獨立隊度過，這是伊朗最受歡迎的俱樂部之一。

伊朗主力門將受傷後，侯西尼2022年在世界盃對陣英格蘭的比賽擔任門將。