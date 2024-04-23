愛河夜間賽龍舟時隔4年重磅回歸 總獎金加碼至120萬

「高雄愛河端午龍舟嘉年華」6月8至10日三天連假在愛河水域舉行，時隔4年再度舉辦夜間賽事，高雄市政府祭出總獎金120萬元，傳統民俗龍舟組冠軍可獨拿30萬元，並提供自強組(身障)、健康組(長青)、新住民組等前2名報名隊伍參賽補助。比賽開幕時有紙風車劇團表演，現場周邊還有親子龍舟、SUP體驗、市集、街頭藝人表演等。

6月10日就是一年一度的端午節，高雄市政府舉辦的「愛河端午龍舟嘉年華」，則將在6月8至10日連續三天在愛河水域舉行龍舟競賽，規劃傳統、競技龍舟400米直道競賽及龍舟拔河，其中傳統龍舟賽還有夜間賽程，這也是睽違4年後再次舉辦夜間賽事。

高雄市運動發展局表示，除了龍舟競賽外，現場周邊也規劃大小朋友喜愛的紙風車劇團開幕表演，以及親子龍舟、SUP體驗、河西路文創市集、街頭藝人表演等，炒熱競賽氣氛。

運發局長侯尊堯說，去年冠軍30萬被來自台東的巴拉雅拜拿走，希望今年高雄隊伍加油，把最大獎留在高雄。為此，自去年開始邀請本市大專院校(包含陸海空軍官校)，並提供相關課程及練習場地，也特別邀請本市姊妹市、日台交流協會、美國AIT、來台就學外籍生、新住民、移工等在台外籍人士過端午，體驗華人特有端午文化。

去年總獎金100萬元，今年也加碼至120萬元，但最高獎金仍是30萬元。為鼓勵新住民、身障族群、長青組等隊伍報名參加，前2名報名參賽隊伍還提供補助金，運發局希望能達到150隊參賽隊伍的新高目標。