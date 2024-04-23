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全中運／爆哭加被強震嚇醒 謝元愷破U20紀錄完成4連霸

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
鳳山商工謝元愷改寫自己所保持的大會紀錄與U20全國紀錄。記者劉肇育／攝影
鳳山商工謝元愷改寫自己所保持的大會紀錄與U20全國紀錄。記者劉肇育／攝影

我國U20男子110公尺跨欄全國紀錄保持人、鳳山商工謝元愷，儘管昨天參加高男4x100公尺接力賽因為隊友受傷未能奪牌，讓他一度與隊友哭成一團，不過今天登場的男子110公尺跨欄決賽，他仍是衝出13秒39的佳績，不僅改寫大會紀律，也再度刷新自己所保持的U20紀錄，以百欄4連霸為生涯最後一場全中運劃下句點。

近年在國際賽與國內賽都跑出亮眼佳績的謝元愷，在這次全中運展現絕佳狀態，不僅第二度達到男子110公尺跨欄世青賽參賽標準正式取得參賽資格，今天的男子110公尺決賽，更以13秒39的佳績通過終點，一口氣改寫自己所保持的全中運大會紀錄與U20全國紀錄（原紀錄為13秒41）拿下金牌，也是他從國三至今連續4年在全中運110公尺跨欄拿下金牌，完成4連霸。

謝元愷賽後透露，其實過去兩天心情可以說是大洗三溫暖，尤其昨天參加4x100公尺接力賽，因為隊友受傷導致未能完賽，讓他賽後與隊友哭成一團，「因為從我高一到高三，在全國賽參加4x100公尺接力一直都只能拿第4名，今年原本認為有機會能夠奪牌，沒想到最後是如此遺憾的結局，這一面獎牌可以說是我最想要拿到的獎牌。」

今天凌晨住在飯店11樓的謝元愷又因為地震被嚇醒，讓他直言睡得不是很好，「2點多那次地震，我馬上衝到門口，還不忘問隊友『你們還不走嗎？』結果他們躺下就繼續睡，我反而被搖醒後就睡不著了，早上起床都還是昏昏沈沈。」

不過對於最終仍是在高男110公尺跨欄決賽打破個人紀錄完成4連霸，謝元愷也直言今天整體動作流暢度與敏捷度都比昨天好，不過原本賽前設定希望能跑出13秒1，甚至是13秒整的成績，算是一個不完美的結果。

在這次全中運完成世青賽的第二度達標取得參賽門票後，謝元愷也透露由於並不打算調整到成人欄架高度來參加台灣國際田徑公開賽，所以到8月底的世青賽前將不會有其他比賽，談到接下來的備戰計劃，他說：「日本的體能訓練師跟我說我目前腳踝穩定性還不夠，所以接下來應該會先休息一下，然後朝著核心和腳踝穩定性進行加強。」

全中運 田徑

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