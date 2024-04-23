免費玩獨木舟、SUP 新北水域體驗營近2千名額明起報名

新北市水域活動體驗營邁入第12年，每年一推出就秒殺。今年開出47梯次，共1830個免費名額採登記抽籤。新北體育局指出，4月24日中午12點開放登記至30日中午12點，每人限登記1個項目1個場次，5月3日公布抽籤結果。

新北市水域活動體驗營已邁入12年，水域活動體驗營在蘆洲微風運河的平靜水域辦獨木舟、滑水、西式划船；金山中角灣則能體驗衝浪及SUP立槳等較具挑戰性的水上活動。貢寮福隆海水浴場則有SUP立槳、獨木舟水域體驗活動。

另外，雙溪流域則有半天及兩天一夜的獨木舟體驗行程，兩天一夜的行程會沿著雙溪河順流而下抵達貢寮出海口，沿途可欣賞山林溪流景色與開闊的河岸風光。

此外，今年首度開放親子同樂場次，共6梯次，以2人為1組報名登記，歡迎大小朋友一起同樂。