免費玩獨木舟、SUP 新北水域體驗營近2千名額明起報名
新北市水域活動體驗營邁入第12年，每年一推出就秒殺。今年開出47梯次，共1830個免費名額採登記抽籤。新北體育局指出，4月24日中午12點開放登記至30日中午12點，每人限登記1個項目1個場次，5月3日公布抽籤結果。
新北市水域活動體驗營已邁入12年，水域活動體驗營在蘆洲微風運河的平靜水域辦獨木舟、滑水、西式划船；金山中角灣則能體驗衝浪及SUP立槳等較具挑戰性的水上活動。貢寮福隆海水浴場則有SUP立槳、獨木舟水域體驗活動。
另外，雙溪流域則有半天及兩天一夜的獨木舟體驗行程，兩天一夜的行程會沿著雙溪河順流而下抵達貢寮出海口，沿途可欣賞山林溪流景色與開闊的河岸風光。
此外，今年首度開放親子同樂場次，共6梯次，以2人為1組報名登記，歡迎大小朋友一起同樂。
去年首開身障獨木舟場次，參與者陳小姐說，第一次體驗水上活動，一開始下水很緊張，但在教練跟工作人員的指導下很快抓到技巧。今年在蘆洲微風運河也開身障獨木舟場次，依照不同障別開設專屬的場次，共8個專屬場次，讓身障朋友也能盡情體驗水上划獨木舟樂趣。
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