全中運／13歲陳羿岑田徑400公尺摘金 躍升史上第3傑

中央社／ 台北22日電
年僅13歲的陳羿岑（前排右二），勇奪全中運國女組400公尺金牌。圖／張廖萬堅提供
年僅13歲的陳羿岑（前排右二），勇奪全中運國女組400公尺金牌。圖／張廖萬堅提供

年僅13歲的田徑女將陳羿岑今天在全中運國女組400公尺決賽，以53秒13破大會紀錄摘金，一舉刷新U18、U20全國紀錄，此成績更躍升台灣史上第3傑。

陳羿岑來自台中市萬和國中，國小時因校內測驗而被發掘加入田徑隊，升上國中後接受仁川亞運國手的教練林智偉指導，成績突飛猛進，而且在去年全國運動會擊敗眾家好手，稱霸女子400公尺賽場，儼然是台灣田徑界的未來之星。

今天征戰全國中等學校運動會國中女子組400公尺決賽，陳羿岑同樣率先衝過終點線，以53秒13打破大會紀錄摘金，除了超越許嘉恩於2018年創下54秒26的U18全國紀錄，更將高懸32年的U20全國紀錄送入歷史，而原紀錄則是徐佩菁在1992年區運會締造的53秒74。

林智偉接受中央社採訪時表示，這屆全中運重點放在接力項目，個人項目只希望順利完賽，沒想到陳羿岑的發揮完全超出預期，從前面起跑的速度就比練習時還快，加上現場氣氛激發鬥志，甚至讓他在拍攝影片時，激動到手不斷發抖，「賽後跟她說開心5分鐘就好，重點還是在團隊」。

陣中多了1名田徑「資優生」，林智偉指出，陳羿岑非常好指導，尤其只要有問題，通常一點就通，而且還能提出想法與教練討論，成熟度超越同齡小孩，「這點讓我很驚訝」。

不過，隨著陳羿岑的關注度逐漸提高，林智偉難免擔心愛徒心態跑掉，因此期望她能在國中階段快樂學習，他目前認為陳羿岑適應得還不錯，「一開始她很安靜，後來成績上來才變得活潑，場外她就跟一般國中生一樣，保持天真、靦腆的感覺」。

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