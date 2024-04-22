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田徑／謝元愷110公尺跨欄達標世青 力拚獎牌

中央社／ 台北22日電
謝元愷。全中運提供
謝元愷。全中運提供

高雄市鳳山商工的田徑小將謝元愷，今天在全中運男子110公尺跨欄的準決賽以13秒50晉級決賽，有望前往世界U20田徑錦標賽，目標鎖定世青獎牌。

去年U20亞洲青年田徑錦標賽男子110公尺跨欄摘金的謝元愷，面對生涯最後1次全國中等學校運動會，今天在男子110公尺跨欄預賽、準決賽分別跑出13秒42、13秒50成績，除了晉級決賽外，再度達標今年8月在秘魯舉行世界U20田徑錦標賽的參賽標準，將可報名參加遴選。

不過，謝元愷接受中央社採訪時自認「跑不好」，尤其練習跟比賽的狀況差很多，因為太急著想要拚成績，導致動作有點亂掉，必須再跟教練討論一下，「明天決賽放開來打，享受人生最後一趟全中運，希望能夠打破自己的大會紀錄（13秒41）。」

教練陳重導提到，這次全中運目標設定跑到13秒30以內，可惜謝元愷在早上預賽過度緊張，在起跑有點失誤，而下午的準決賽是因為有點疲勞，沒有過往那種敏捷度，「只能再看明天的決賽。」

去年的全國運動會，謝元愷曾擊敗全國紀錄保持人陳奎儒摘金，陳重導指出，愛徒在全運會後沒有因此自滿，依舊積極投入訓練，並朝著世青獎牌目標前進，「這是他在高中的最大目標，他也很執著想要達標，所以之前一直很緊張。」

有趣的是，謝元愷自曝近期正在飲食控制，希望降低體重，維持在場上的競爭力，避免喝含糖飲料、吃太飽，「因為我的食量很大，以前都吃到飽為止。」

全中運 全運會 田徑

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