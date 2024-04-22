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鐵道馬接力賽 估創5億經濟效益
新北市鐵道馬拉松接力賽昨在貢寮、雙溪開跑，今年共1100隊報名，加上親友團逾2萬人參與。全隊7棒接力跑完全程，首棒「女神棒」在福隆起跑點由市長侯友宜鳴槍後出發，市府評估可在貢寮、雙溪創造約5億元經濟效益。
新北市政府觀光旅遊局指出，鐵道馬拉松接力賽已辦第9屆，今年首次把女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒及迎神棒，共7棒次IP圖像化，創造追火車鐵道馬的專屬吉祥物，並以12生肖中象徵有速度感「馬」作為基調設計，讓賽事棒次首度形象化，也祝福所有跑者「馬到成功」。
侯友宜說，「追火車」馬拉松接力賽棒次交接點幾乎都在當地火車站，讓新北鐵道馬拉松接力賽成全台指標性路跑接力賽事；今年企業團體超過100隊參與，接力培養團隊默契及合作精神。
追火車鐵道馬拉松有跑友組隊變裝傳統，成賽道上的亮點。來自桃園市平鎮區的晨曦團員，每天清晨5時相約跑步，7名團員組成「晨曦七桃人」報名，他們穿上小丑造成服裝，希望自己跑得開心，大家也看得開心。
觀旅局精心設計完賽禮和獎牌，除有分屬各棒次的毛巾，獎牌也融入運動觀光理念，把三貂角燈塔等賽道區域觀光景點用手繪風格刻進獎牌中。全隊7片獎牌可拼成色彩繽紛的圓形獎牌，合照更吸睛及具紀念性。
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