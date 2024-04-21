輕艇／台灣首位輕艇競速好手進軍奧運 賴冠傑最想告訴亡母

台灣輕艇好手賴冠傑今天在日本出戰亞洲輕艇競速錦標賽暨亞洲區奧運資格賽，在男子C艇1000公尺決賽奪銀，拿下巴黎奧運參賽資格，成為台灣史上首位勇闖奧運的輕艇競速選手。母親節前，賴冠傑勇奪奧運參賽資格，他最想把這個好消息，告訴生前支持、鼓勵他前進奧運的母親。

賴冠傑是宜蘭礁溪鄉人，父親走得早，母親撫育他長大成人，國中時因優異身材條件被相中，成為田徑鉛球隊員，後來廖學滏老師建議他轉戰輕艇。未料，他念大學時，母親因病往生，賴冠傑面對最支持他的母親離開，士氣受挫，多次向教練表達要放棄，但阿姨鼓勵他繼續完成母親的遺願，往奧運前進。

2019年5月底，他前往德國杜伊斯堡，參加ICF國際輕艇總會舉辦的世界盃系列賽第2站，一舉拿下單人200公尺加拿大式艇第9名，成為台灣輕艇史上首位進入到ICF國際輕艇總會最終決賽的選手，更是台灣輕艇競速項目取得國際賽事的最佳成績。

他回國後，縣長林姿妙邀請他在縣務會務接受表揚，這位大男孩憶及過世2年的母親，會後受訪時哭了出來，他最想與母親分享這份榮耀，但母親已不在，如果沒有母親支持鼓勵，他不可能走到今天。

去年10月，賴冠傑在杭州亞運輕艇競速C1-1000公尺比賽，拿下亞運輕艇競速的台灣首金，是中華隊該項目首次奪牌，輕艇賽事長期由烏茲別克等國稱霸，他要用實力證明台灣人也可以，當時縣長林姿妙表揚頒給他20萬元獎勵金，他下一個目標就是今天奧運資格賽。

賴冠傑為布局這場亞洲區奧運資格賽，今年2月提早前往捷克、哥倫比亞進行高山移地訓練，增進心肺功能。今天在日本舉辦的亞洲輕艇競速錦標賽，爭取唯2的奧運參賽門票。

教練游志偉透露，賴冠傑參賽過程中有點緊張，比起正常實力只發揮8成，不過還是成功取得前往巴黎奧運參賽資格，打破台灣輕艇競速第一人前進奧運的紀錄。