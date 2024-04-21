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全中運／跳高女將林沛萱全中運摘金 意外扭傷自認可惜

中央社／ 台北21日電
林沛萱。資料照
林沛萱。資料照

年僅16歲的台灣田徑女將林沛萱今天在全中運女子跳高項目，以1公尺80摘金，不過卻因為左腳踝扭傷而提前結束比賽，她自認有點可惜。

林沛萱是桃園人，小學畢業後，媽媽主動找上男子跳高名將陳鴻傑指導，歷經3年磨練，林沛萱成績突飛猛進，去年更在全國中等學校運動會一鳴驚人，不僅打破高懸32年的大會紀錄，更成為台灣史上首名達到亞運參賽標準的國中生，甚至受封「最強國中生」。

國中畢業後前往新竹縣東泰高中就讀，林沛萱今天首度出戰全中運高中女子組賽事，在女子跳高項目，以1公尺80順利摘下金牌，然而卻不慎扭傷左腳踝，導致挑戰世界U20田徑錦標賽的標準1公尺84失利，在僅試跳1次情況下，選擇提前結束比賽。

林沛萱賽前設定目標達到世青參賽標準、突破自己最佳1公尺82，沒想到因為傷勢產生變數，甚至可能影響明天女子全能七項賽事。

林沛萱透露有點可惜，並自評今天狀況真的滿好的，很想把握住機會，「有點小嚴重，其實原本1公尺84想要繼續跳，但又擔心腳的狀況，讓明天比賽沒辦法比。」

教練陳鴻傑也認為，以林沛萱今天的狀態，假如腳沒有出狀況，絕對有機會打破大會紀錄、一舉達到世青參賽標準，目前先帶她緊急冰敷，明天再視情況決定是否出戰女子全能七項。

林沛萱歷經杭州亞運洗禮，陳鴻傑接受中央社記者採訪時提到，以往愛徒容易賽前焦慮，現在已逐漸習慣比賽節奏；而近期皆以她的弱項爆發力、投擲等訓練為主，增加女子全能七項的競爭力，反倒是跳高沒有練太多，「這麼好的選手，我們想要保護她。」

亞運 全中運 田徑

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