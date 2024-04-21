體操／唐嘉鴻世界盃杜哈站單槓摘金 教練：未來難度將再增加

台灣男子體操好手唐嘉鴻今天參加體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽單槓決賽，儘管下法表現有些瑕疵，仍以15.133分摘金。教練翁士航透露，接下來難度還可能再提升。

「亞洲貓王」唐嘉鴻在這次4站的世界盃暨奧運資格賽表現相當搶眼，前2站都順利摘金的他，比完前3站就因積分足夠，確定提前搶下巴黎奧運的體操單槓參賽資格。

最後一站的杜哈站，唐嘉鴻仍持續上場以賽代訓，他在預賽以難度6.3、完成分8.900、總分15.200分，輕鬆攻佔第1，晉級決賽。

今天的決賽場上，唐嘉鴻依舊按照計畫以難度6.5的套路出賽，只可惜過程中有些小瑕疵，讓他僅拿到8.633的完成分，但最終仍以總分15.133順利摘金，總計擇優3站的積分，以90分高分獲得資格賽第1，前進奧運。

翁士航在接受中央社訪問時說，今天的決賽在下法的部分還可以再修一下，這也是這套6.5動作裡稍微不穩定的地方，「但現在的動作分數已經獲得國際裁判認可，這也是我們這2趟出來比賽的目的。」

翁士航透露，這次回台灣大概休息3週，這段期間內將試著把難度動作增加到6.8，這樣奧運要摘金就更加穩當，「當然提升難度的動作希望能測試至少60次，只要其中出現1、2項轉體技術的錯誤，就很可能會危及選手安全，所以我們會審慎評估提升難度的可能性。」

翁士航笑說：「從上次東京奧運的經驗來看，唐嘉鴻的個性不太適合太早安定下來，所以我們才會不斷的再去測試新動作，讓他一直受到挑戰。」

能在4站資格賽拿到3金，除唐嘉鴻的努力外，翁士航也特別感謝小團隊的幫忙，包括體能訓練師陳宜翔、防護員范絜婷、情蒐人員麥劉湘涵等人都貢獻良多。